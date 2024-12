205 Verletzte: Zahl der Todesopfer steigt an

Ein tragisches Ereignis hat den Weihnachtsmarkt in Magdeburg erschüttert: Am gestrigen Abend fuhr ein Auto mehrere hundert Meter über das Gelände und richtete schrecklichen Schaden an.

Verzweiflung und Hilfe im Chaos

Viele Besucher des Weihnachtsmarktes versuchten in Panik vor dem heranrasenden Fahrzeug zu flüchten, doch einige hatten keine Möglichkeit, rechtzeitig zu entkommen. Verletzte lagen hilflos auf dem Boden, während Einsatzkräfte und Rettungspersonal unermüdlich arbeiteten, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen.

Anfangs herrschten aufgrund der unübersichtlichen Lage viele Spekulationen über die Zahl der Opfer. Während zunächst befürchtet wurde, dass elf Menschen ums Leben gekommen seien, haben die deutschen Behörden die Zahlen mittlerweile präzisiert.

Aktualisierte Opferzahlen

Zunächst waren zwei Todesopfer bestätigt worden, was die Unruhe der Bevölkerung verstärkte. Gerüchte über ein zweites beteiligtes Fahrzeug und Sprengsätze erwiesen sich jedoch als falsch. Die neuesten Berichte am Morgen nach dem Vorfall sprechen von insgesamt vier Todesopfern. Weiterhin gibt es 41 Schwerverletzte. Insgesamt sollen über 205 Personen Verletzungen erlitten haben.

Warnungen im Vorfeld unbeachtet

Besonders beunruhigend ist die Erkenntnis, dass die deutschen Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld vom Königreich Saudi-Arabien vor einer möglichen Gefahr gewarnt wurden. Darüber hinaus hatte eine Twitter-Nutzerin schon 2023 auf gewaltverherrlichende Postings des mutmaßlichen Täters hingewiesen und diese bei der Polizei gemeldet. Trotz dieser Hinweise kam es zu dem verheerenden Vorfall, dessen Hintergründe weiterhin untersucht werden.

Die Stadt steht unter Schock, während die Ermittlungen mit Hochdruck vorangetrieben werden, um alle offenen Fragen zu klären und die Öffentlichkeit umfassend zu informieren.