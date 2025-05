Historische Playoff-Show gegen die Lakers: LeBron und Docic ausgeschieden

Minnesotas Kraftpaket Rudy Gobert schreibt mit historischer 27-Punkte/24-Rebounds-Gala Geschichte und befördert LeBron James samt Lakers vorzeitig in die Sommerpause.

Minnesota setzte sich im entscheidenden fünften Playoff-Duell mit 103:96 gegen die Los Angeles Lakers durch und sicherte sich mit einem klaren 4:1 in der Serie den Einzug in die nächste Runde. Für LeBron James und Co. ist die Saison damit vorzeitig beendet.

Die körperliche Überlegenheit der Timberwolves gab letztlich den Ausschlag – besonders am Brett dominierten die Gäste das Geschehen und verwiesen die Lakers schließlich in die Sommerpause.

Als überragender Akteur entpuppte sich Minnesotas französischer Center Rudy Gobert, der mit einer historischen Leistung glänzte. Der Defensivspezialist knackte seinen eigenen Playoff-Bestwert und verbuchte beeindruckende 27 Punkte sowie 24 Rebounds. Damit gelang ihm als erstem Wolves-Profi seit Vereinslegende Kevin Garnett ein 20/20-Spiel in der Postseason.

Lakers-Leistungsträger

Auf Seiten der unterlegenen Lakers stemmte sich vor allem Luka Doncic gegen das Saisonaus. Der Slowenische Superstar führte sein Team mit 28 Punkten an, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. Unterstützung erhielt er von Rui Hachimura, der 23 Punkte beisteuerte, während Superstar LeBron James 22 Punkte zum Saisonabschluss verbuchte.

Besonders bemerkenswert: Die Timberwolves dominierten trotz einer katastrophalen Dreierquote von nur 7 Treffern bei 47 Versuchen, was Goberts Dominanz in der Zone umso eindrucksvoller macht.

Historischer Meilenstein

Mit diesem Erfolg erreichen die Timberwolves zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte in aufeinanderfolgenden Saisons die zweite Playoff-Runde – ein wichtiger Entwicklungsschritt für das aufstrebende Team aus Minneapolis. Für die Lakers hingegen bedeutet das Aus eine herbe Enttäuschung, schließlich scheidet das Team zum zweiten Mal in Folge in der ersten Playoff-Runde aus, trotz des vielbeachteten Midseason-Trades für Superstar Doncic.

Nächste Herausforderung

In der nächsten Playoff-Runde wartet auf Minnesota der Sieger des Duells zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets.