NBA: Bosnischer Center und Jokic mischen MVP-Rennen auf

Drei NBA-Stars kämpfen um die prestigeträchtige MVP-Trophäe, während der bosnischstämmige Ivica Zubac als Kandidat für den meistverbesserten Spieler überrascht.

Die Finalisten für die NBA-Auszeichnungen stehen fest: Im Rennen um den begehrten MVP-Titel (Most Valuable Player) befinden sich Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks, Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder und Nikola Jokic von den Denver Nuggets. Nach Einschätzung der NBA-Experten gilt Gilgeous-Alexander als Topfavorit auf die prestigeträchtige Auszeichnung.

Der serbische Center Jokic darf sich zudem Hoffnungen in einer weiteren Kategorie machen. Er wurde auch für die Auszeichnung zum „Clutch-Spieler des Jahres“ nominiert – eine Ehrung für jene Akteure, die in den entscheidenden Spielphasen besonders glänzen. Seine Konkurrenten in dieser Kategorie sind Jalen Brunson von den New York Knicks und Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves.

Aus heimischer Sicht besonders erfreulich: Der aus Capljina in Bosnien stammende Ivica Zubac hat es unter die Finalisten für den Titel des meistverbesserten Spielers geschafft. Der Center misst sich in dieser Kategorie mit Cade Cunningham aus Detroit und Dyson Daniels aus Atlanta. Zubac ist damit der erste Spieler aus Bosnien und Herzegowina seit Mirza Teletovic, der in die engere Auswahl für eine individuelle NBA-Auszeichnung gelangt ist.

Der 27-jährige Center hat eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Seit seinem NBA-Debüt im Jahr 2016 hat sich Zubac von einem Reservisten bei den Los Angeles Lakers zum festen Stammspieler und wichtigen Defensivspezialisten der Los Angeles Clippers entwickelt.

In der aktuellen Saison stellte er neue persönliche Bestwerte bei Punkten und Rebounds auf, was seine Nominierung als meistverbesserter Spieler rechtfertigt.

Weitere Kategorien

Die NBA gab auch die Kandidaten in weiteren Kategorien bekannt. Als Rookie des Jahres sind Stephon Castle (San Antonio Spurs), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) und Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) nominiert.

Für die Auszeichnung zum Defensivspieler des Jahres stehen Dyson Daniels (Atlanta Hawks), Draymond Green (Golden State Warriors) und Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) zur Wahl.

Trainer und Bankspieler

In der Kategorie „Sechster Mann des Jahres“ konkurrieren Malik Beasley (Detroit Pistons), Ty Jerome (Cleveland Cavaliers) und Payton Pritchard (Boston Celtics) um die Trophäe.

Als Trainer des Jahres könnten Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers), J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons) oder Ime Udoka (Houston Rockets) ausgezeichnet werden.

Die Ehrungen werden in den kommenden Wochen vergeben.