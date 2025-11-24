Hollywoods deutscher Horrorstar: Udo Kier mit 81 Jahren verstorben

Mit markanten Rollen zwischen Arthouse und Horror prägte er die Filmwelt: Udo Kier, der deutsche Charakterdarsteller mit Wahlheimat USA, ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Der deutsche Schauspieler Udo Kier, der mit bürgerlichem Namen Udo Kierspe hieß, ist verstorben. Der in Köln geborene Künstler starb am Sonntagabend, dem 23. November, in den USA im Alter von 81 Jahren. Diese Information bestätigten sowohl der britische “Guardian” als auch das US-Magazin “Variety”, die sich dabei auf Aussagen seines Partners, den Künstler Delbert McBride, berufen. Zu den genauen Umständen seines Ablebens liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

Kier, der seine Kindheit und Jugend in Köln-Mülheim verbrachte, begann seine künstlerische Laufbahn 1966 in London mit einer Rolle im Kurzfilm “Road to Saint Tropez”. Der offen homosexuell lebende Schauspieler hatte seit 1991 seinen Lebensmittelpunkt in Palm Springs, Kalifornien. Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere wirkte er in mehr als 200 Filmproduktionen mit und etablierte sich als charakteristische Figur zwischen anspruchsvollem Kunstfilm und kommerziellen Produktionen, obwohl er vorwiegend in Nebenrollen zu sehen war. Sein Repertoire umfasste auch Auftritte in erotischen Filmproduktionen.

Künstlerischer Durchbruch

Seinen künstlerischen Durchbruch erzielte Kier mit “Flesh for Frankenstein” (1973). Dieser Erfolg ebnete ihm den Weg zu zahlreichen Engagements in Arthouse-Produktionen, Low-Budget-Filmen sowie kommerziellen Horrorstreifen. Darunter befanden sich Vampirfilme wie “Blade” (1998), “Shadow of the Vampire” (2000) und “BloodRayne” (2005).

Namhafte Kollaborationen

Während seiner Laufbahn kollaborierte er mit namhaften Filmemachern wie Lars von Trier, für den er seit “Epidemic” (1987) in mehreren Werken wie “Europa”, “Breaking the Waves”, “Dancer in the Dark” und “Dogville” vor der Kamera stand. Weitere bedeutende Regisseure in seiner Vita waren Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Gus Van Sant, Dario Argento (“Suspiria”, 1977) und Alexander Payne. Bemerkenswert war auch sein Auftritt in Madonnas Musikvideo “Deeper and Deeper”, in dem er eine Gruppe unbekleideter Männer an der Leine führte.

Die Nachricht von Kiers Tod verbreitete sich rasch in Hollywood.

Unter den Trauernden befinden sich auch die bekannten Fotografen Ron Galella und Michael Childers, die dem Verstorbenen ihre Anteilnahme ausdrücken.