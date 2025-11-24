Glatteishölle in Oberösterreich – Alarmstufe Rot ausgerufen

Von Westen her breiten sich am Montag Niederschläge in Form von Regen und Schnee aus. Die Schneefallgrenze an der Alpennordseite variiert zwischen tiefen Lagen und 1.000 Meter Seehöhe. Im Innviertel besteht anfangs stellenweise Glatteisgefahr. Für den Großteil des Bundesgebiets hat die Österreichische Unwetterzentrale bereits erhöhte Warnstufen ausgegeben.

Besonders kritisch ist die Lage in Oberösterreich mit roter Warnstufe wegen drohenden Glatteises durch gefrierenden Regen. Auch für Wien und das Burgenland gilt die orangefarbene Warnstufe. In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Kärnten wird vor intensivem Schneefall gewarnt.

Relativ trocken bleibt es zunächst vom Inntal über die leicht föhnigen Nordalpen bis zum Alpenostrand, wo kurzzeitige Auflockerungen möglich sind. Im Süden Österreichs fällt nachmittags Schnee bis in die Niederungen, der am Abend regional in Regen übergehen kann.

Wetterentwicklung Dienstag

Der Dienstag zeigt sich überwiegend trüb mit zeitweiligen Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen den Niederungen und etwa 700 Metern Seehöhe. Der Wind dreht auf West bis Nordwest und weht schwach bis mäßig.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und +5 Grad. Am Mittwoch dominieren weiterhin die Wolken das Wetterbild. Vor allem im Wienerwald und westlich davon kommt es zeitweise zu Schneefällen.

Ausblick Donnerstag

Unterhalb von etwa 500 Metern mischt sich Regen unter die Flocken. Das östliche Flachland bleibt größtenteils niederschlagsfrei, doch Sonnenschein ist generell Mangelware. Der Nordwestwind frischt lebhaft auf und treibt die Temperaturen auf Werte zwischen 0 und +7 Grad.

Der Donnerstag bringt im Wald- und Mostviertel anfangs noch etwas Schneefall, der jedoch im Laufe des Vormittags abklingt. Die Wolkendecke lockert nur zögerlich auf. Weiter östlich bleibt es von den Morgenstunden an trocken, mit gelegentlichen sonnigen Abschnitten.

Der zunächst noch lebhafte Nordwestwind lässt im Tagesverlauf nach.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen -1 und +5 Grad.