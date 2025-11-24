Perücke und Kleid: Sohn verkleidet sich als tote Mutter für Pensionsbetrug

Mit Perücke und Frauenkleidern wollte er die Rente seiner toten Mutter kassieren. Die mumifizierte Leiche versteckte der 57-Jährige jahrelang im Keller.

In der norditalienischen Lombardei hat sich ein bizarrer Kriminalfall ereignet, der an den Hitchcock-Thriller “Psycho” erinnert. Ein 57-jähriger Mann aus Borgo Virgilio in der Provinz Mantua wurde festgenommen, nachdem er versucht hatte, mit Frauenkleidern und Perücke getarnt die Rente seiner verstorbenen Mutter zu beziehen. Laut Tageszeitung “Corriere della Sera” hatte der Mann den Tod seiner Mutter drei Jahre lang verheimlicht, um weiterhin ihre monatlichen Rentenzahlungen zu erhalten.

Die Täuschung flog auf, als der Personalausweis der Verstorbenen seine Gültigkeit verlor. Um die Zahlungen nicht zu verlieren, erschien der Mann in Frauenkleidung und mit Perücke beim örtlichen Standesamt. Die Mitarbeiter durchschauten den Betrug umgehend und wiesen ihn an, in angemessener Kleidung zurückzukehren. Als er dieser Aufforderung nachkam, erwartete ihn bereits die Polizei.

Grausiger Fund

Bei den anschließenden Ermittlungen stießen die Beamten auf eine schockierende Entdeckung: Die Mutter war bereits 2022 eines natürlichen Todes gestorben. Ihr Sohn hatte die Leiche im Keller versteckt, wo die Polizei die mumifizierten Überreste an eine Wand gelehnt vorfand. Die sterblichen Überreste wurden zur Untersuchung ins nahegelegene Krankenhaus überführt.

Gegen den Mann wird nun wegen Leichenverheimlichung und Betrug ermittelt. Die Höhe der unrechtmäßig bezogenen Gelder ist derzeit nicht bekannt.

Filmische Parallelen

Der Fall weist unheimliche Parallelen zum Filmklassiker “Psycho” auf, den Alfred Hitchcock 1960 inszenierte. In diesem Thriller tötet die Hauptfigur Norman Bates, gespielt von Anthony Perkins, ihre Mutter und bewahrt deren mumifizierte Leiche in seinem Motel auf. In ihrer Kleidung und mit Perücke verkleidet, ermordet der schüchterne Mann weitere Frauen. Die berühmte Duschszene, in der Bates eine Motelbesucherin ersticht, gilt als eine der ikonischsten Sequenzen der amerikanischen Filmgeschichte.

