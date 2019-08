Horgoš: Am Wochenende wartete man bis zu 11 Stunden am Grenzübergang

Teile diesen Beitrag:







Aufgrund des intensiven Reiseverkehrs am vergangenen Wochenende kam es am ungarischen Grenzübergang Horgoš zu Wartezeiten von bis zu elf Stunden.

Lesen Sie auch: Kellner erschossen, weil er Sandwich nicht schnell genug zubereitete! Am Freitagabend musste ein 28-jähriger Mann sein Leben lassen, weil ein verärgerter Gast, Medienberichten zufolge sein Essen nicht schnell genug serviert bekam und deshalb einen Schuss abfeuerte.

Wer sich am Sonntag, den 18. August vom Balkanurlaub auf den Heimweg nach Österreich machte, war sich darüber im Klaren, dass es zu Staubildungen an den etwaigen Grenzübergängen kommen würde. An keinem anderen Wochenende in den Sommermonaten machten sich nämlich derart viele Reisende auf den Rückweg vom Urlaub.

Zahlreiche Portale und Radiostationen warnten Urlauber vor den Wartezeiten am ungarischen Grenzübergang Horgoš. Während man davon ausging, dass aus Serbien Ausreisende dort etwa drei bis fünf Stunden verweilen, berichteten etliche Betroffene von Wartezeiten bis zu elf Stunden.

Am Grenzübergang zwischen Kroatien und Slowenien mussten Reisende mit zwei bis drei Stunden Wartezeit zudem geduldig sein. Ein Grund mehr, nicht mehr am Wochenende an- bzw. abzureisen.