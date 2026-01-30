KOSMO KOSMO
Familiendrama

Horror in Leoben: Zwölfjähriges Kind mit Messer getötet – Mutter tatverdächtig

(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Schockierender Vorfall in der Steiermark: Nach einem Notruf entdeckten Einsatzkräfte ein totes Kind mit Schnittverletzungen. Die Mutter steht unter Verdacht.

In Leoben (Steiermark) hat sich ein tragischer Vorfall ereignet: Eine Mutter steht unter Verdacht, ihr zwölfjähriges Kind mit einem Messer getötet zu haben. Die Einsatzkräfte wurden am Nachmittag gegen 15 Uhr durch einen Notruf alarmiert und fanden bei ihrem Eintreffen das Kind mit Schnittverletzungen im Halsbereich vor. Auch die Mutter wies Verletzungen auf.

⇢ Goldene Ringe im Rachen: Erste Spuren nach Mord in Wiener Pflegeheim

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen derzeit.

Weitere Details werden folgen.

