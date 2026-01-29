Horror-Keller in Vorarlberg: Föten in Gläsern und Nazi-Relikte entdeckt

Konservierte Föten, ein menschlicher Schädel und NS-Devotionalien – ein schauriger Fund im Keller eines Vorarlberger Frühpensionärs führt zu seiner Festnahme.

Bei einer Hausdurchsuchung in Fußach (Vorarlberg) hat die Vorarlberger Polizei vergangene Woche einen Mann festgenommen, nachdem in dessen Keller menschliche Überreste, Waffen, Munition und NS-Devotionalien entdeckt wurden. Wie die „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ berichtet, handelt es sich bei den Funden um konservierte Föten und einen Schädel. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Verbotsgesetz, gefährlicher Drohung sowie Störung der Totenruhe eingeleitet.

Auslöser für die Ermittlungen war ein Vorfall, bei dem der Verdächtige während einer Autofahrt eine Langwaffe aus dem Fenster gehalten und damit eine Person bedroht haben soll. Dieser Zwischenfall führte zur Hausdurchsuchung, erklärte Staatsanwaltschaftssprecherin Karin Dragosits am Donnerstag. Am 21. Jänner rückten Beamte des Einsatzkommandos Cobra, des Landeskriminalamts sowie Kräfte des Staatsschutzes zu dem Einsatz aus.

Makabre Funde

Die Ermittler stießen im Keller auf zwei bis drei in Flüssigkeit konservierte Föten in Gläsern und einen skelettierten menschlichen Schädel, bestätigte Dragosits. Nach derzeitigem Ermittlungsstand halten die Behörden ein Gewaltverbrechen für unwahrscheinlich. „Es gibt bisher keine entsprechenden Hinweise“, erläuterte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, fügte jedoch hinzu: „Aber das wird man sich natürlich noch genau anschauen.“

Verbotene Gegenstände

Zusätzlich stieß die Polizei auf mehrere Kisten mit Waffen und verbotener Munition sowie auf NS-Devotionalien. Der Festgenommene soll laut „Neue Vorarlberger Tageszeitung“ ein Frühpensionär sein, der früher im Gesundheitswesen beschäftigt war.

Auf Nachfrage wollte die Staatsanwaltschaft keine Angaben zur Person des Verdächtigen machen.