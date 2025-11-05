Horror-Urlaub: Vater und Sohn (15) von Killerhornissen zerstochen

Ein US-amerikanischer Schuldirektor und sein Sohn sind nach einem Angriff durch Asiatische Riesenhornissen in Laos verstorben. Der 47-jährige Daniel Owen und sein 15-jährige Sohn Cooper wurden während einer geführten Zipline-Tour im Green Jungle Naturpark attackiert. Die in Vietnam lebenden Amerikaner verbrachten ihren Urlaub in einem Öko-Resort nahe Luang Prabang, als das Unglück geschah.

Wie eine Quelle mit Kontakten zu US-Diplomaten in Laos gegenüber der Zeitung The Times mitteilte, wurden Vater und Sohn von vermutlich Hunderten Hornissen angegriffen, während sie von einer Baumplattform abstiegen.

Kritischer Zustand

Nach dem Vorfall wurden die Schwerverletzten umgehend ins nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Der behandelnde Mediziner Phanomsay Phakan beschrieb den Zustand der Patienten im Gespräch mit The Times als äußerst kritisch: „Viele Stiche, mehr als 100, über den ganzen Körper. Ich dachte sofort, dass das eine sehr gefährliche Situation ist, weil ich so etwas noch nie in diesem Ausmaß gesehen habe.“

Laut Independent waren beide Opfer bei ihrer Einlieferung noch ansprechbar und zeigten zunächst keine typischen Anzeichen eines anaphylaktischen Schocks (allergische Überreaktion), wie er nach Insektenstichen auftreten kann. Dennoch verstarben sie kurze Zeit später an den Folgen ihrer Verletzungen.

Die QSI International School, an der Owen als Direktor tätig war, veröffentlichte auf Facebook einen bewegenden Nachruf: „Wir sind zutiefst betrübt über den plötzlichen Tod von Dan Owen, Direktor der QSI International School of Haiphong, und seinem Sohn Cooper, die bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sind. Dan widmete sich 18 Jahre lang der QSI, war an fünf verschiedenen Schulen tätig und berührte mit seiner Herzlichkeit, seiner Führungsstärke und seinem unerschütterlichen Engagement für die Bildung unzählige Menschen. Er war in unserer Gemeinschaft sehr beliebt und wird schmerzlich vermisst werden.“

Gefährliche Hornissenart

Die Asiatische Riesenhornisse unterscheidet sich von der Asiatischen Hornisse, die mittlerweile auch in Deutschland und Österreich heimisch geworden ist. Das vor allem in Ost- und Südostasien verbreitete Insekt wurde inzwischen auch in Nordamerika nachgewiesen, wo es vermutlich eingeschleppt wurde.

Mit einer Körperlänge von bis zu fünf Zentimetern und einer Flügelspannweite von bis zu 7,5 Zentimetern gilt sie als größte Hornissenart weltweit und übertrifft die westliche Honigbiene um das Fünffache. Ihr Stich kann extreme Schmerzen verursachen und zu gefährlichen Symptomen wie Brennen, Juckreiz, Atembeschwerden, Gesichts- und Halsschwellungen, drastischem Blutdruckabfall und Herz-Kreislauf-Komplikationen führen.

