“Ich will sterben”: Die letzten Worte der Kult-Schauspielerin

Die deutsche Schauspielerin Ingrid van Bergen ist mit 94 Jahren verstorben. Ihre Mitbewohnerin und Freundin Linda Schnitzler entdeckte die leblose Schauspielerin in ihrem Bett. Gegenüber der „Bild”-Zeitung beschrieb Schnitzler, dass van Bergen friedlich eingeschlafen sei und ein entspanntes Gesicht gehabt habe. In den zwei Tagen vor ihrem Tod hatte die Schauspielerin ihrer Freundin mitgeteilt, dass sie sterben wolle.

Erfolgreiche Filmkarriere

Van Bergen zählte seit den 1950er Jahren zu den prominentesten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie wirkte in Filmklassikern wie „Des Teufels General”, „Wir Wunderkinder” und „Der eiserne Gustav” mit und konnte auch international Erfolge verzeichnen. Ihre Karriere wurde jedoch von einem dunklen Kapitel überschattet: 1977 erhielt sie wegen Totschlags an ihrem Liebhaber eine siebenjährige Haftstrafe, aus der sie 1981 vorzeitig entlassen wurde.

Spätes Comeback

Nach ihrer Haftentlassung gelang van Bergen ein berufliches Comeback und setzte ihre Film- und Fernsehkarriere fort. Einem jüngeren Publikum wurde sie 2009 bekannt, als sie als Siegerin aus der RTL-Sendung „Dschungelcamp” hervorging.