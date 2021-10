Grundsätzlich gilt: Kleide dich in jenen Läden ein, die du gut findest! Dabei sollte man sich nicht von seinem Alter abschrecken lassen. Dennoch – es gibt einige Shops, die sich für eine bestimmte Altersgruppe besser eignen, als andere…Wir verraten euch, welche!

Sich dem Alter entsprechend kleiden, gleicht häufig einem Drahtseilakt. Nicht zu kindisch, aber auch nicht zu spießig…In diesen Shops solltest du laut deinem Alter einkaufen:

Teenager

Es gibt nichts, das man als Teenager nicht ausprobieren kann. Allerdings spielt das Budget in diesem Alter nicht immer mit. Am besten eignen sich daher stylische, aber auch erschwingliche Labels, wie

• H&M

• Pull&Bear

• Bershka

Twenties

In ihren Zwanzigern haben die meisten ihren Stil bereits gefunden und wissen was ihnen steht. Ein wenig Experimentierfreude gepaart mit gewissen Qualitätsansprüchen führt dazu, dass du am ehesten in folgenden Läden fündig wirst:

• Zara

• Mango

• Topshop

Die Dreißiger

In diesem Lebensabschnitt sind Trends nicht mehr allzu wichtig. Die finanziellen Möglichkeiten nehmen zu, weshalb man mehr Wert auf stylische, hochwertige Klamotten legt, die aber dennoch nicht jeder zweite trägt. Diese Shops eignen sich dafür am besten…

• &other Stories

• Michael Kors

• Edited

Forties

In den Vierzigern setzen die meisten auf schicke Basic-Teile und legere Alltagsoutfits sowie gut-geschnittene Business-Klamotten für den Büro-Alltag. In diesen Shops wird man am ehesten fündig:

• s.Oliver

• Hugo Boss

• SET Fashion