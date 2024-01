Inflation + 5,6 Prozent: Alles wird wieder teurer!

Mit dem Beginn des neuen Jahres müssen sich österreichische Haushalte auf finanziell stürmische Zeiten einstellen. Die Inflation zeigt sich unbeeindruckt von den Bemühungen zur Eindämmung und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Besonders der Strompreis, der im Vorjahr durch eine Preisbremse temporär gezähmt wurde, entfaltet nun seine volle Wucht und treibt die Inflation an.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Vergleich zum Dezember 2022 stiegen die Preise im Vormonat um beachtliche 5,6 Prozent. Ein Anstieg, der dem bereits hohen Niveau von 5,3 Prozent im November noch einen draufsetzt. Die Inflation kletterte von November bis Dezember 2023 um zusätzliche 0,3 Prozent. Diese Daten wurden von Statistik Austria in einer Schnellschätzung ermittelt.

Treibstoffpreise als Bremsklotz der Inflation

Die Treibstoffpreise, die in den vergangenen Monaten als Dämpfer der Inflation fungierten, verloren an Wirkung. „Im Dezember 2023 ist die Inflation einer ersten Schätzung zufolge wieder gestiegen. Nach 5,3 Prozent im November lag der Preisanstieg zum Jahresende voraussichtlich bei 5,6 Prozent. Vor allem Strom, der im Dezember vor einem Jahr durch die Strompreisbremse günstiger geworden war, wirkt nun im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend. Außerdem schwächten die Treibstoffpreise die Inflation deutlich weniger ab als in den Monaten zuvor“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.