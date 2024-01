Grenzkontrollen am Balkan: das dürft Ihr mitnehmen (LISTE)

Die aktuell herrschende Schweinepest in Bosnien und Herzegowina sowie die Wiedereröffnung der internen Grenzkontrollen in der EU haben nachhaltige Auswirkungen auf Reisende. KOSMO verrät Euch, was man über die jeweiligen Grenzübergänge mitführen darf.

Eines vorweg: die Mengenangaben richtigen sich an die Menge der Waren, die Sie pro Person mitnehmen dürfen. Dabei ist wichtig, dass eine solche Person mindestens 17 Jahre alt sein muss. Heißt: wenn Sie mit Kindern unter 17 Jahren Reisen, sind diese NICHT berechtigt Zoll-Waren mitzunehmen. Sie können also nicht angeben, dass sie mehr mit haben, nur weil Ihr Kind im Auto sitzt.

Mitnahme aus Kroatien

Die Mitnahme aus Kroatien gestaltet sich für Reisende äußerst unkompliziert. Da Kroatien innerhalb des Schengen-Raums liegt und auch EU-Mitglied sind, gestaltet sich die Überfuhr von Lebensmitteln und Alkohol besonders einfach. Man muss sich allerdings an die Freimengen der EU halten.

Ein Nachweise über den Ursprung der mitgeführten Waren sind außerdem erforderlich. Etwa durch Kassenbelege oder Rechnungen. Bei Direktflügen innerhalb der EU, wie von Kroatien nach Österreich, dürfen bestimmte Freimengen steuerfrei eingeführt werden.

WARE MENGE Zigaretten 800 Stück Zigarillos 400 Stück Zigarren 200 Stück Rauchtabak 1 Kilogramm Spirituosen 10 Liter Wein (max. 60 Liter Schaumwein) 90 Liter Bier 110 Liter Andere Alkoholika bis 22 % vol. 20 Liter Obst und Gemüse persönlicher Verbrauch Fleisch persönlicher Verbrauch Fisch persönlicher Verbrauch Milch und Milcherzeugnissen persönlicher Verbrauch Einreise aus Kroatien

Mitnahme aus Bosnien und Serbien

Die Ausfuhr von Waren aus Bosnien und Herzegowina und Serbien nach Österreich gestaltet sich etwas komplexer. Da Bosnien und Herzegowina sowie Serbien nicht Teil des Schengen-Raums oder der EU ist, sind spezifische Zollverfahren zu beachten. Reisende müssen die geltenden Ausfuhrbestimmungen einhalten und sollten sich über die jeweiligen Freimengen informieren.

Im Gegensatz zu Kroatien erfordert die Überfuhr von Lebensmitteln und Alkohol aus Bosnien und Herzegowina sowie Serbien nach Österreich eine sorgfältige Beachtung der Zollvorschriften. Es ist ratsam, sich vor der Reise über die aktuellen Regelungen zu informieren, um einen reibungslosen Ablauf bei der Ausfuhr von Waren zu gewährleisten.

WARE MENGE Zigaretten* 200 Stück Zigarillos* 100 Stück Zigarren* 50 Stück Rauchtabak* 250 Gramm Arzneimittel 3 Packungen Spirituosen* 1 Liter Wein* 4 Liter Bier* 16 Liter Andere Alkoholika bis 22 % vol.* 2 Liter Obst und Gemüse 5 Kilogramm Fleisch x Fisch 20 Kilogramm Milch und Milcherzeugnissen x Babynahrung 2 Kilogramm Einreise aus Bosnien und Serbien

* Wichtig ist zu betonen, dass die genannten Optionen im „ODER„-Verhältnis stehen! Reisende können sich für eine der Möglichkeiten entscheiden, jedoch nicht mehrere kombinieren.

Aufgrund der aktuell hohen Zahlen der Schweinepestfälle in Bosnien und Herzegowina, gibt es verstärkte Kontrollen auf Fleisch. Besonders um die Zeit der orthodoxen Feiertage. Informieren Sie sich immer genau über die aktuellen Einfuhrbestimmungen!