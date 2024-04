Mitten in Pizzeria: Ex-Geschäftspartner brutal niedergestochen

Ein Vorfall am Sonntag schockierte Gäste einer Pizzeria in Ried im Innkreis. Gegen 10 Uhr vormittags kam es zu einer gewalttätigen Konfrontation zwischen zwei ehemaligen Geschäftsleuten. Ein 47-jähriger Mann attackierte seinen ehemaligen Geschäftspartner, einen 44-jährigen türkischen Staatsbürger, mit einem Schlitzschraubenzieher und fügte ihm dabei schwere Verletzungen zu. Eingreifende Anwesende konnten Schlimmeres verhindern.

Intensivstation

Das Opfer erlitt durch die Attacke schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung umgehend ins Krankenhaus Ried überführt. Nach einer dringend erforderlichen Operation befindet sich der Mann nun in stabilem Zustand auf der Intensivstation.

Finanzielle Differenzen als Auslöser

Die Hintergründe dieser brutalen Tat dürften offenbar finanzielle Streitigkeiten sein. Die beiden Männer waren zuvor Geschäftspartner in einem Lokal in Ried, dass mittlerweile geschlossen ist. Durch behauptete offene Forderungen entbrannte offenbar ein Streit, der letztlich in der Auseinandersetzung gipfelte. Die Polizei, die den Täter noch am Tatort festnehmen konnte, hat die Tatwaffe sichergestellt und ermittelt nun die genauen Umstände der Tat.

Konsequenzen und Ermittlungen

Der festgenommene Angreifer, ebenfalls gebürtig aus der Türkei, sieht sich nun mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Die Beiden Beteiligten sollen im Laufe des Tages befragt werden.