Arena Beach: Neure Sommer-Hotspot an der Neuen Donau soll bis Mai fertig sein

In einem Monat ist es so weit: Die Wienerinnen und Wiener dürfen sich auf frischen Badespaß freuen. Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) vermeldete, dass der brandneue „Arena Beach“ entlang der Neuen Donau pünktlich Mitte Mai zur Badesaison 2024 seine Pforten öffnen wird. Ein unmittelbarer Startschuss für sommerliche Freuden, die sowohl Erholungssuchende als auch Sportbegeisterte herzlich willkommen heißen.

Kopfüber ins Strandvergnügen

Der CopaBeach, ein bereits etabliertes Schmuckstück an Wiens Wasserkante, präsentiert sich nach einer umfangreichen Runderneuerung in bestem Licht. Doch auch für die jüngsten Stadtentdecker hat Sima gute Nachrichten: Die Pirat Bucht lockt mit familienfreundlichem Sandstrand und verspricht ein lauschiges Plätzchen für Sandburgenbauer und Planschfans.

„Sunken City“ hebt das Niveau

Konsum und Entspannung verschmelzen am gegenüberliegenden Ufer der Neuen Donau, wo die „Sunken City“ eine beachtliche Metamorphose durchläuft. Frei zugängliche Bereiche für jedermann und eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten sollen hier künftig für eine Auszeit vom Alltag sorgen.

Kaisermühlenbucht wird Arena Beach

Die Kaisermühlenbucht, bisher eher ein Dornröschen der Donauufer, erwacht aus ihrem Dornenschlaf. Dank des neuen „Arena Beach“ erlebt das Ufer eine Wandlung.

Die Kaisermühlenbucht liegt am linken Ufer der Neuen Donau stromabwärts der Kaisermühlenbrücke. Die Form der Bucht samt Uferbereich erinnert an ein Amphitheater. Schon bald heißt es hier: Sonnen, planschen und baden auf 1.100 m2 Sandstrand!

„Im Zuge der Umgestaltungsarbeiten wird die Kaisermühlenbucht mit insgesamt 4.000 m3 an Material aufgeschüttet. Der Sand wird bewusst so in die Bucht eingebracht, dass ein leichtes Gefälle Richtung Neue Donau entsteht. Das Ergebnis ist eine Flachwasserzone, die den Wassereinstieg für die Badegäste deutlich vereinfachen wird“, freut sich auch Gerald Loew – Leiter der Fachabteilung Wiener Gewässer auf die baldige Eröffnung.

Öffentliche Anfahrt zum Arena Beach

Der neue Arena Beach ist öffentlich oder per Rad bestens erreichbar.

Öffis:

U1 Station Kaisermühlen VIC, von dort aus Buslinie 92A bis Haltestelle Harrachgasse, danach Fußweg ca. 350 Meter stromaufwärts.

U1 Station Donauinsel, von dort aus rund 6-10 Minuten mit dem Rad.

Quelle: OTS