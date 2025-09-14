Israel verstärkt Bombenangriffe auf Gaza-Stadt – US-Außenminister besucht Klagemauer

Während israelische Truppen in Gaza-Stadt Wohngebäude zerstören und tausende Menschen vertreiben, trifft US-Außenminister Rubio zu Gesprächen in Jerusalem ein.

Israelische Streitkräfte haben in Gaza-Stadt mindestens 30 Wohngebäude zerstört und damit tausende Menschen zur Flucht gezwungen, wie palästinensische Behörden mitteilten. Israel hat angekündigt, die Stadt einnehmen zu wollen, in der etwa eine Million Palästinenser Schutz gesucht haben. Die Offensive ist Teil der erklärten Strategie, die Hamas-Miliz zu zerschlagen, wobei die Angriffe auf Gebiete verstärkt wurden, die Israel als letzte Rückzugsorte der Organisation bezeichnet.

Die an Waffenstillstandsverhandlungen beteiligte politische Führung der Hamas wurde am Dienstag bei einem israelischen Luftangriff in Doha zum Ziel, was international auf breite Kritik stieß.

Rubios Israelbesuch

Parallel dazu ist US-Außenminister Marc Rubio zu Gesprächen in Israel eingetroffen. „Was geschehen ist, ist geschehen. Wir werden mit der israelischen Führung über die Zukunft beraten“, erklärte Rubio vor seiner Abreise. Sein Aufenthalt ist bis Dienstag geplant.

Nach seiner Ankunft in Jerusalem besuchte der Außenminister zunächst die Klagemauer. Laut einer Mitteilung des State Departments unterstreicht dieser Besuch „die amerikanische Anerkennung Jerusalems als ewige Hauptstadt Israels“. Ende 2017 hatte der damalige Präsident Donald Trump Jerusalem offiziell als israelische Hauptstadt anerkannt und die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin verlegt.

Am Sonntag besuchten Rubio und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu gemeinsam die Klagemauer. Beide Seiten betonten dabei die enge Partnerschaft zwischen den USA und Israel nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Führungsmitglieder in Doha.

Diplomatische Initiativen

Katar wird am Montag einen arabisch-islamischen Gipfel ausrichten, bei dem die weiteren Schritte im Nahostkonflikt erörtert werden sollen. Der Gipfel in Doha findet als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Hamas-Führer in Katar statt. Mehrere Golfstaaten haben ihre Teilnahme bestätigt, um mögliche diplomatische Konsequenzen zu beraten.

Rubio betonte, Washington wolle über die Befreiung der noch 48 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln sowie den Wiederaufbau des Küstenstreifens sprechen.

Von den verbliebenen Geiseln sollen Berichten zufolge nur noch etwa 20 am Leben sein.