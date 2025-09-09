Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Bevölkerung von Gaza-Stadt eindringlich zur Evakuierung aufgefordert, während eine großangelegte Bodenoffensive unmittelbar bevorsteht. Die militärischen Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – in den vergangenen 48 Stunden wurden nach Regierungsangaben mehrere Hochhäuser im nördlichen Gaza-Streifen durch Luftangriffe zerstört.

„Sie wurden gewarnt, verschwinden Sie von dort“, erklärte Netanjahu bei einem Besuch im Kommandozentrum der israelischen Luftwaffe. Netanjahu betonte, dies sei „nur die Einleitung, nur der Beginn des eigentlichen, intensiven Einsatzes“ und verwies auf die bevorstehende Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte.

⇢ „Verschwinden Sie“: Netanjahu kündigt massive Militäroperation in Gaza an



Die israelische Regierung plant die vollständige militärische Einnahme von Gaza-Stadt, wo sich nach aktuellen Schätzungen eine große Anzahl von Menschen aufgehalten hat. Massive Fluchtbewegungen sind bereits im Gang, nachdem die israelische Armee erneut zur Evakuierung aufgerufen hatte. Netanjahu gab am Sonntag bekannt, dass bislang rund 100.000 Palästinenser dem Evakuierungsaufruf gefolgt seien. Humanitäre Organisationen warnen indes vor einer weiteren Verschärfung der ohnehin katastrophalen Lage für die Zivilbevölkerung in der Region.

Israelische Verluste

Die Kampfhandlungen im nördlichen Gaza-Streifen haben am Montag bereits vier israelische Soldaten das Leben gekostet. Wie das israelische Militär mitteilte, waren drei der Getöteten zwischen 19 und 20 Jahre alt. Zum vierten Opfer machte die Armee zunächst keine näheren Angaben.

Israelischen Medienberichten zufolge wurden die Soldaten am Morgen bei einem Angriff von Hamas-Kämpfern auf ein Armeelager in einem Außenbezirk von Gaza-Stadt getötet.

Angriffe auf Syrien

Parallel zur Eskalation im Gaza-Streifen ordnete Netanjahu am Montag Luftangriffe auf militärische Einrichtungen in Syrien an. Laut Berichten der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana wurden Ziele in Homs und Palmyra im Landesinneren sowie in der Küstenstadt Latakia attackiert. Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte präzisierte, dass in Homs eine Militäreinheit und in Latakia eine Kaserne angegriffen wurden.

Seit dem Machtwechsel in Syrien, bei dem der frühere islamistische Milizenführer Ahmed al-Scara den gestürzten Machthaber Baschar al-Assad ablöste, hat Israel hunderte Luftangriffe auf syrischem Territorium durchgeführt. Gleichzeitig fanden Gespräche zwischen israelischen Vertretern und der neuen syrischen Führung über mögliche Deeskalationsschritte statt.

Seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 befinden sich beide Länder offiziell im Kriegszustand.