Ein brisantes Geburtstagsalbum aus Jeffrey Epsteins Umfeld sorgt für Aufruhr in Washington. Die darin enthaltene Nachricht mit Trumps angeblicher Unterschrift hat explosive Sprengkraft.

Der US-Kongress hat eine Kopie des sogenannten „Birthday Books“ von Jeffrey Epstein erhalten, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Album aus dem Jahr 2003, das von Epsteins damaliger Vertrauten Ghislaine Maxwell zum 50. Geburtstag des später verurteilten Sexualstraftäters zusammengestellt wurde, enthält Grußbotschaften zahlreicher prominenter Persönlichkeiten – darunter auch eine, die US-Präsident Donald Trump zugeschrieben wird.

Das Album, das im Juli 2025 durch den Bericht des Wall Street Journal öffentlich bekannt wurde, ist in verschiedene Kategorien wie „Friends“ und „Science“ gegliedert. Neben Trump finden sich darin auch Beiträge von Bill Clinton, Leon Black, Leslie Wexner, Alan Dershowitz, Vera Wang und Mort Zuckerman. Das US-Justizministerium hatte das Album im Rahmen seiner Ermittlungen digitalisiert und dem Kongress zur Einsicht übergeben.

Laut dem Medienbericht befindet sich in dem Album ein getippter Text im Rahmen einer gezeichneten Silhouette einer unbekleideten Frau. Am unteren Ende der Zeichnung, im Intimbereich der Figur, ist die Unterschrift „Donald“ platziert. Der Text selbst ist als fiktiver Dialog zwischen „Donald“ und „Jeffrey“ gestaltet und schließt mit den Worten: „Happy Birthday – and may every day be another wonderful secret“.

Der Kontext dieser Enthüllung ist besonders heikel: Epstein verstarb 2019 in Untersuchungshaft, nachdem er wegen Vorwürfen des Sex-Handels festgenommen worden war. Dem Multimillionär wird zur Last gelegt, über Jahre hinweg auch minderjährige Mädchen missbraucht und sie einflussreichen Bekannten zugeführt zu haben.

⇢ Trumps angeblicher Schamhaar-Brief an Epstein bringt Washington zum Beben (FOTO)



Trumps Reaktion

Trump hat die Authentizität des ihm zugeschriebenen Beitrags vehement bestritten. In seiner Stellungnahme erklärte er, niemals eine solche Zeichnung angefertigt zu haben und bezeichnete die entsprechenden Medienberichte als Fälschung. Zudem kündigte er rechtliche Schritte gegen das Wall Street Journal und dessen Eigentümer an – er droht mit einer Verleumdungsklage über mindestens 10 Milliarden US-Dollar.

Die Analyse der veröffentlichten Unterschrift zeigt, dass sie nur den Vornamen „Donald“ enthält und sich stilistisch von Trumps offiziellen Signaturen unterscheidet. Seine Anwälte und politischen Verbündeten führen dies als Beleg für eine Fälschung an. Allerdings ist dokumentiert, dass Trump in der Vergangenheit durchaus Zeichnungen angefertigt hat, darunter Skyline-Skizzen, die bei Auktionen versteigert wurden.

Politische Forderungen

Im US-Kongress fordern Abgeordnete der Demokratischen Partei inzwischen die vollständige Veröffentlichung des „Birthday Books“. Ro Khanna und Robert Garcia gehören zu den führenden Stimmen, die untersuchen möchten, welche weiteren prominenten Namen und Nachrichten darin enthalten sind. Sie verlangen die Offenlegung sämtlicher Akten im Zusammenhang mit Epstein, um potenzielle Netzwerke des verstorbenen Multimillionärs transparent zu machen.

