Ist Dragana Mirkovics Sohn mit Anastasija zusammen?

Der Sohn von Dragana Mirkovic, Marko Bijelic, konnte sich seit der Erstellung seines Profils auf Instagram nicht mehr gegen das schöne Geschlecht wehren, aber den Veröffentlichungen der Balkanmedien zufolge, gehört sein Herz immer noch nur einem Mädchen – Anastasia.

In diesen Tagen macht Marko Urlaub an der kroatischen Küste, und in seinen Instagram-Geschichten können Fotos von dem Strand gesehen werden, an dem er seinen Urlaub genießt.

Obwohl viele Mädchen von seinem Auftritt begeistert sind, deuten die neuesten Ankündigungen in sozialen Netzwerken darauf hin, dass Marko immer noch kein Single ist.

Den Fotos nach zu urteilen, kann man nämlich vermuten, dass der Sohn von Dragana Mirkovic beschäftigt und mit seiner Freundin, einer gewissen Anastasia, im Urlaub ist.

Wie Balkan-Medien berichten, will die Freundin von Marko Bijelic angeblich nicht viel öffentliche Aufmerksamkeit, und er versucht, ihren Wunsch zu erfüllen.

Wir erinnern daran, dass Marko 22 Jahre alt ist, gute Autos und Musik liebt, ein glühender Fan der Formel 1 ist, eine extrem hohe Bildung hat und ein leidenschaftlicher Liebhaber des Reisens und Ausgehens ist.