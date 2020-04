Ivica Kostelić will bei Sommer-Olympiade antreten (FOTO)

Eigentlich ist der Kroate Ivica Kostelić ja – genauso wie seine Schwester Janica – als ein legendärer Skifahrer bekannt.

Dabei hinterließ er eine große Spur mit mehreren silbernen Olympia-Medaillen, dem Sieg und der Kristallkugel im Gesamtweltcup sowie mit der Gold-Medaille bei einer Ski-WM im Slalom. Nun will er aber etwas Neues wagen: Kostelić will es mit seinen 40 Jahren nochmnal wissen und bei den Oympische Sommerspielen an den Start gehen.

Segelbewerb

Sein Ziel: Die Teilnahme im Segelbewerb, die in Marseille ausgetragen werden. „Ich habe in den vergangenen drei Jahren viel Erfahrung im Hochseesegeln gesammelt“, sagte Kostelic einem Podcast. Konkret will er in der Disziplin „Mixed Offshore Sailing“ antreten.