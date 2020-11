Junge aus unserer Community blamiert Ölz: „Das Striezel ist gut, aber…“ (VIDEO)

Adrian Ristić liebt Backwaren und vor allem Striezel haben es ihm angetan.

Eigentlich ist der Youtube-Blogger ja auch von der Qualität des Striezels des österreichischen Herstellers Ölz überzeugt. Aber nun gibt er in einem Youtube-Video zu, was ihn schon immer gestört hat und was er gar nicht verstehen kann.

“Schlechte Verpackung”

Die Verpackung lasse mehr als nur Wünsche übrig, zeigt der junge Mann anhand von Beispielen im Video. So reisse es die Verpackung – wenn einmal aufgemacht – in alle Richtungen und das Striezel lasse sich nicht mehr ordentlich verpacken. Zu dem ‘Fall’ hat er auch ein eigenes Video unter dem Titel “Der größte Fehler von Ölz” gedreht (weiter unten)

Die Bäckerei Ölz hat mittlerweile in den Youtube-Kommentaren Stellung Bezogen und ist scheinbar bereit, Adrians Hilfe beim Brainstorming über eine neue Verpackung in Angriff zu nehmen. “Wir sind uns dieser Thematik auf jeden Fall bewusst und haben schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Leider bis dato noch ohne Erfolg!”, so die “Meisterbäcker” in ihrer Antwort.

Hier kann man sein Video sehen: