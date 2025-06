⇢ Kroatiens Kapitän enthüllt: Angebote liegen vor – aber erst kommt die Nationalelf

Während Transfergerüchte die Fußballwelt beschäftigen, richtet Kroatiens Kapitän Modric den Blick auf das Wesentliche: den entscheidenden Qualifikationskampf gegen Tschechien.

Vor dem Qualifikationsspiel gegen Tschechien traten Kroatiens Trainer Zlatko Dalic und Kapitän Luka Modric vor die Medien. Neben dem Spiel selbst wurden auch Themen abseits der Nationalmannschaft besprochen.

„Wir sind gut in die Qualifikation gestartet und haben ein positives Ergebnis erzielt. Jeder Treffer wird für uns von Bedeutung sein. Gegen den Hauptkonkurrenten in unserer Gruppe steht uns ein entscheidendes Duell bevor – bei allem Respekt vor den anderen Mannschaften. Dieses Spiel kann unsere Qualifikation in die richtige Richtung lenken, was wir natürlich anstreben. Tschechien ist ein schwieriger Gegner, robust, bei Standards gefährlich, da müssen wir hellwach sein“, erklärte Modric zu Beginn.

Transfergerüchte ignorieren

„Auf die Medienberichte und Gerüchte haben wir keinen Einfluss. Mich bringt das nicht aus der Konzentration, und ich glaube, dass es auch den anderen Spielern so geht. Unser klares Ziel ist der Sieg morgen. Es ist völlig normal, dass in dieser Phase der Saison solche Geschichten kursieren. Bei vielen Spielern ist die Zukunft noch ungeklärt. Aber ich bin überzeugt, dass auch die jüngeren Spieler dadurch nicht abgelenkt werden und ihren Fokus behalten“, fügte der Kapitän zum Thema Transfergerüchte hinzu.

Modrics Zukunft

Zu seiner persönlichen Zukunft meinte der Mittelfeldstratege: „Bezüglich meiner Karrierefortsetzung kann ich derzeit nichts Konkretes sagen. Es liegen Angebote vor, Gespräche haben stattgefunden, aber ich habe all das momentan beiseitegeschoben und konzentriere mich voll auf die Nationalmannschaft und meine Aufgaben bei Real Madrid. Eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, das ist die einzige Wahrheit – ob diese in 10 oder 20 Tagen fällt…“