Langes Wochenende und GTI Treffen sorgen für lange Staus

Kommt gut durch den Verkehr😁😎 #gutenmorgen #sachsen #radiopsr #dresden #chemnitz #leipzig #Autos #meinwagenfährtdiesel #verkehrschaos #party #dienstag #stau #vollpfosten #fahrermithut #lustig #witzig

A post shared by RADIO PSR (@radiopsr) on May 8, 2018 at 12:44am PDT