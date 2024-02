Mann entwickelt neue Dating-App – es gibt nur einen Haken

Aus der Welt der Technologie und des digitalen Datings kommt eine kuriose Geschichte: Los Mayers, ein Software-Entwickler aus New York, hat eine neue Dating-App entwickelt, die sich von allen anderen unterscheidet. Warum? Weil er die einzige Option ist, die man dort daten kann.

In der Vergangenheit hatte Mayers seine Partnerinnen auf die altmodische Art getroffen – in Bars, Restaurants und in den hippen Stadtbezirken von New York, die als Boroughs bekannt sind. Doch nach einer Trennung im vergangenen Sommer tauschte er die traditionellen Kennenlern-Methoden gegen das unbekannte Terrain des Online-Datings ein.

War monatelang selbst auf Suche

Wie viele andere auch, hat Mayers sich auf etablierten Dating-Plattformen wie Hinge versucht. Doch trotz zahlreicher Versuche, personalisierte Intro-Nachrichten zu verfassen und sogar für einen teuren Premium-Account zu bezahlen, blieb der Erfolg aus. Monatelang suchte er nach der Liebe, doch die Ergebnisse waren eher semi-erfolgreich.

Doch statt sich zu entmutigen, nutzte Mayers seine beruflichen Fähigkeiten auf eine innovative Weise. Er schrieb einfach den Code für eine eigene Dating-App, in der er der einzige verfügbare Junggeselle ist. Anstatt sich in der Masse der Online-Dater zu verlieren, hat er sich selbst zum Mittelpunkt seiner eigenen digitalen Dating-Welt gemacht.

Partnersuche immer öfter online

Mayers‘ unkonventionelle Herangehensweise an das Online-Dating ist sicherlich einzigartig. Es wirft Fragen auf, wie weit jemand gehen würde, um Aufmerksamkeit in der überfüllten Welt des digitalen Datings zu erregen. Doch es zeigt auch, dass die traditionellen Wege der Partnersuche immer mehr durch digitale Alternativen ersetzt werden. Ob Mayers mit seiner App Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Er hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Dating-Community erregt.

Ob seine App einen neuen Trend in der Dating-Landschaft setzt oder lediglich eine kuriose Fußnote in der Geschichte des Online-Datings bleibt, wird die Zukunft zeigen. Doch eines steht fest: In einer Welt, in der es immer schwieriger wird, sich von der Masse abzuheben, hat Mayers sicherlich einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen.