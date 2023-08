Dating-Apps: Fluch oder Segen?

Dating-Apps sind für Millionen von Menschen ein fester Bestandteil des Alltags. Doch wie erfolgreich sind sie wirklich und welche Herausforderungen bringen sie mit sich? Dieser Artikel präsentiert Statistiken zum Phänomen Online-Dating, beleuchtet die gemischten Erfahrungen der App-Nutzer und bietet Hilfestellungen für den Umgang in der digitalen Dating-Welt.

Wischen bis der Daumen taub ist – für viele unter uns ist dies ein bekanntes Bild. Rund 77 Prozent der 16- bis 29-jährigen Internetnutzer haben laut einer Umfrage von 2023 schon einmal online gedatet. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es zwei Drittel und unter den über 65-Jährigen 23 Prozent.

Die Erfolgsgeschichten des Digitalen Datings

Die Favoriten im digitalen Datinggame sind Tinder, Badoo, Lovoo, ElitePartner und Bumble. Eine Umfrage des Statistik-Portals Statista im Jahr 2020 ergab, dass 47 Prozent der Befragten bereits eine:n feste:n Partner:in oder erotischen Kontakt über einen solchen Dienst kennengelernt haben. Sogar einen positiven Einfluss des Internets auf die Qualität und Lebensdauer von Ehen konnten US-amerikanische Psychologen in einer Studie feststellen. Ihr Ergebnis: Frühe Scheidungen sind seltener bei Online-vermittelten Ehen.

Zwischen Ghosting und Unverbindlichkeit

Trotz der vielversprechenden Statistiken gibt es in der Userlandschaft auch viele negative Stimmen. Die Worte „Red Flags“, „Ghosting“ und „Unverbindlichkeit“ tauchen immer wieder auf, wenn Menschen von ihren Erlebnissen erzählen. So sind viele User:innen frustriert, weil sie trotz Matches und vielversprechender Gesprächseinstiege keine Antworten erhalten. Doch woran liegt das?

(Foto: iStockphoto)

Tipps für bessere Gespräche

Oft scheitert die Kommunikation schon am Aufbau. Die nächstbeste Person ist schließlich nur einen Swipe entfernt und die Konkurrenz ist groß. Was also tun, wenn das Match ausbleibt? Ein Tipp: Überrasche dein Gegenüber mit unerwarteten Fragen. Anstatt dem üblichen Smalltalk könntest du beispielsweise fragen: Hallo XY, darf ich dir eine Frage stellen?

Klingt ungewöhnlich? Mag sein. Aber indem du diese Frage stellst, überraschst du die Person einerseits und weckst andererseits ihr Interesse. Anschließend kannst du jede Frage deiner Wahl in den Raum werfen. Dein Gegenüber könnte dann entgegnen, dass er/sie eine komplett andere Frage erwartet hatte, und schon hast du ein einzigartiges und denkwürdiges Gespräch ins Rollen gebracht. Weg mit dem üblichen Smalltalk!

Ein gesundes Selbstbewusstsein bewahren

Trotz guter Gesprächseinstiege gibt es natürlich keine Garantie, dass das Gegenüber antwortet. Aus verschiedensten Gründen reagieren Menschen nicht auf Nachrichten. Wichtig ist, in solchen Momenten nicht das Selbstbewusstsein zu verlieren. Es ist nicht deine Schuld, wenn jemand nicht antwortet.

Selbstschutz in der digitalen Dating-Welt

In der Welt der Dating-Apps braucht man ein dickes Fell. Hinzu kommt, dass die Nutzung solcher Plattformen schnell zu einem endlosen Kreislauf aus Hoffnung und Enttäuschung werden kann. Deshalb ist es wichtig, sich selbst treu zu bleiben und regelmäßig Auszeiten zu nehmen. Denn am Ende zählt nur eines: Dein Wohlbefinden. Und das lässt sich nicht mit einem Swipe messen.