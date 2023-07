Unerwartet: Frau gebärt Baby im Nationalpark

Bei einer dramatischen Rettungsaktion im Nationalpark Paklenica in Kroatien haben sich drei Fachkräfte zusammengeschlossen, um einer Frau in Not zu helfen. Marko Rakovac, Mitglied des Rettungsdienstes aus Zadar, arbeitete erfolgreich Hand in Hand mit der Anästhesistin Anela Usanovic und der Gynäkologin Dora Perincic. Das überraschende daran: Die junge Frau wusste nicht einmal, dass sie im Begriff war, Mutter zu werden.

Anela Usanovic, die Anästhesistin vor Ort, beschrieb den Einsatz gegenüber den örtlichen Medien als atypisch und ungewöhnlich. Sie gestand, dass sie noch nie an einem vergleichbaren Ereignis beteiligt war. „Man muss wirklich sagen, wir alle hatten Glück, dass ich an diesem Tag Dienst hatte und wir die ersten waren, die vor Ort ankamen“, erklärte sie.

Die junge Frau brachte ihr Baby auf der Toilette eines Besucherzentrums im Nationalpark Paklenica zur Welt. Usanovic beschrieb die Szene: „Als wir eintrafen, war die Geburt bereits in vollem Gange. Sie hat alleine auf der Toilette entbunden. Mit unserer medizinischen Ausrüstung leisteten wir umgehend erste Hilfe. Zum Glück waren zusätzliche Mitglieder des Rettungsdienstes in der Nähe. Eine Gynäkologin unterstützte uns ebenfalls.“

Die Gynäkologin, Dora Perincic, bestätigte, bereits Frauen bei der Geburt geholfen zu haben, die sich ihrer Schwangerschaft nicht bewusst waren. Aber unter solchen Bedingungen sei das noch nie vorgekommen. „Die Mutter war sich selbst nicht bewusst, dass sie schwanger war. Dieses Ereignis war besonders emotional für mich, da ich zurzeit selbst in Karenz bin“, fügte sie hinzu.

Marko Rakovac, ein Student und Mitglied des Rettungsdienstes, beschrieb das Mutter-Kind-Paar nach der Geburt als emotional geschockt. Sowohl die Mutter als auch der Vater des Neugeborenen waren völlig überrascht. Sie haben die Situation aber gut gemeistert“, hob er hervor.