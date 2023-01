Gebürtige Serbin auf der Liste der schönsten Frauen der Welt

Das Männermagazin FHM hat die Serbin Dzena Dzenovic in die Liste der 100 schönsten Frauen der Welt aufgenommen, und sie damit zu Stars wie Angelina Jolie und Kate Upton gereiht.

Die heiße Serbin zierte bereits die Titelseiten von Maxima, GQ, CKM, Esquire, schreibt „Kurir“. „Faveable“ setzte sie 2019 und 2020 auf die Liste der schönsten Frauen auf Instagram, auf der sich unter anderem das Supermodel Shanina Shaik befindet.

Dzena wurde in der Nähe von Belgrad geboren und wuchs als das jüngste Kind in einer Familie mit vier Kindern auf. Sie lebte in Serbien bis 1993, als sie zunächst nach Deutschland ging und 1999 in die USA auswanderte, wo sie heute lebt.

Die schwarzhaarige Schönheit, die in den sozialen Netzwerken aktiv ist, hat allein auf Instagram mehr als zwei Millionen Follower.

Sie verdient ihr Geld als Model und über die sozialen Netzwerke. Dzena wird oft mit Kim Kardashian verglichen und als die schönste Serbin bezeichnet.