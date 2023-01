Treffen Sie den Mann, den die ganze Welt besuchte: von Politikern bis zu Hollywoodstars

Dragan Vuletic aus Zemun eröffnete aus Trotz ein Restaurant und bewirtete darin die nächsten vier Jahrzehnte die ganze Welt. Wie 24.sedam.rs schreibt, begrüßte er in seinem Restaurant „Zlatnik“ zweieinhalb Millionen Gäste, 15 Staatspräsidenten, Botschafter, Hollywoodstars, die größten serbischen Künstler, Schriftsteller, Sportler, Priester und sogar Jovanka Broz.

In Zemun ist er als „Kreza“ bekannt, ein Spitzname, den er nach einer Schlägerei in der Jugend bekam. Er war Lastwagenfahrer, hing mit örtlichen Gangstern rum und Musik war sein Laster.

Der Besitzer des legendären Restaurants erzählte, wie ein Vorfall ihn dazu brachte, Gastronom zu werden, berichtet 24sedam.rs. „Ich war mit einem Freund zum Mittagessen in einem berühmten Restaurant in Zemun. Nach einiger Zeit beschlossen wir, unseren Aufenthalt zu verlängern und noch etwas Wein zu trinken, was uns aber nicht gestattet wurde, und zwar unter dem Vorwand, dass der Tisch, an dem wir saßen, für die nächsten Gäste reserviert sei. Dann sagte ich dem Besitzer der Bar: ‚Ich werde meine eigene Bar eröffnen und sie wird schöner und besser als deine sein‘, erinnerte er sich.

Er erzählte seinem guten Freund von dem Service, das er erfahren hatte. Dann vereinbarten sie, dass Dragan ein angesehenes Restaurant eröffnet, in dem alle von Präsidenten und Diplomaten bis hin zu Politikern und Delegationen kommen werden.

FOTO: (Screenshot/Youtube)

„Das Wesentliche war, einen wirklich gemütlichen Ort zu schaffen, an dem sich die Gäste wie zu Hause fühlen würden. Einen Ort, an dem jeden Tag etwas los ist“, sagte der Interviewpartner von 24sedam.rs.

Eine Anekdote vom Eröffnungsabend 1984 wird noch heute erzählt. Der erste und geehrte Gast, der Präsident von Serbien, kam zu Fuß, während zahlreiche Würdenträger in schwarzen Limousinen ankamen. „Der Epilog der Geschichte war, dass ich die Eröffnung meines eigenen Restaurants verschlafen habe, während Branko Pesic und meine Frau Branka die Gäste an der Tür begrüßten. In diesem Moment war es für mich als Mann, der aus einer bescheidenen Familie geschiedener Eltern stammt, wo das Geld mit harter Handarbeit verdient wurde, ein Schock, Dutzende von schwarzen Limousinen und so viele angesehene Menschen dieses großartigen Landes vor meiner Tür zu sehen “, erinnert sich Vuletic.

Genau wie im Moment seiner Entstehung wurde das Restaurant „Zlatnik“ genannt. Das Geschäft entwickelte sich blitzschnell, in nur fünf Monaten wurde „Zlatnik“ zu einem unverzichtbaren Treffpunkt für viele angesehene Persönlichkeiten. Es wurde berühmt für seinen exzellenten Service, das köstliche Essen und die große Freundlichkeit des Besitzers Dragan Vuletic. Alle zwei Stunden wurden Tische gebucht, es gab immer mehr zufriedene Gäste und viele der Manager der größten Wirtschaftsriesen starteten hier mit einem Frühstück in den Tag. So ist es nicht verwunderlich, dass „Zlatnik“ einst „Restaurant, in dem kein Platz ist“ genannt wurde.

FOTO: (Screenshot/Youtube)

„Nach nur zwei Jahren Arbeit erhielten wir das „Goldene Siegel von Belgrad“, wenig später die Auszeichnungen „Sieger von Belgrad“, „Botschafter für guten Dienst“ und „Goldene Gabeln“, sagt Dragan. „Zlatnik“ ist zu einem Symbol von Belgrad geworden. Alle, die damals in Jugoslawien etwas bedeuteten, aber auch darüber hinaus, kamen an diesen Ort. Es war eine Frage der Ehre.

Dragan wusste Politiker, Sportler, Schriftsteller, Künstler, Ärzte, Priester, aber auch den Botschafter von Gabun zu begrüßen, für dessen Auftrag er ein ganzes Kalb schlachtete, ohne zu wissen, dass er Steaks stückweise kaufen konnte.

„Unzählige Male besuchte uns auch Dobrica Cosic, der sich nie in das Buch der Eindrücke eintragen ließ, weil es ihm immer an Inspiration mangelte. Stammgast war auch Stane Dolanc, einer der bekanntesten Politiker der SFRJ und einer der engsten Mitarbeiter von Josip Broz Tito. „Jeden Montag und Freitag kam er zum Mittagessen hierher und flog dann zurück nach Slowenien“, verriet der stolze Restaurantbesitzer.