Cevapi & Jugomusik: So feierte die Balkan-Community den 1. Mai in Wien

Der 1. Mai markiert in Wien nicht nur den Tag der Arbeit, sondern auch eine besondere Gelegenheit für die Bewohner aus dem Balkan, ihre kulturellen Traditionen zu feiern. Dieses Jahr verwandelten die Grillplätze entlang der Donau und in der Lobau die Stadt in ein buntes Fest der Aromen, Jugomusik und freudigen Gesichter.

Bei strahlendem Sonnenschein strömten die Menschen zu den beliebten Treffpunkten im Freien, um gemeinsam den Tag zu verbringen. Familien, Freunde und Bekannte aus allen Altersgruppen kamen zusammen, um zu grillen, Musik zu hören und die gemeinsame Zeit zu genießen. Die Luft war erfüllt von frisch zubereiteter Köstlichkeiten, und Kinderlachen hallte über die Wiesen.

Cevapi & Co durften nicht fehlen

Die Essenskultur spielte eine zentrale Rolle in den Feierlichkeiten. Die Balkaner brachten ihre traditionellen Grillgerichte auf die Tische: Pljeskavica, Cevapi, Steaks und marinierte Filets wurden meisterhaft auf den Grillrosten zubereitet. Dazu reichten sie Lepinja, Sopska Salata, Zwiebeln, Ajvar und Kajmak.

Nichts geht ohne Jugomusik

Musik und Tanz waren ebenso wichtige Bestandteile des Tages. Die jugendliche Energie entfachte ausgelassene Tanzstimmung zu den neuesten Jugo-Hits, die aus den Lautsprechern schallten. Die Atmosphäre war von einem starken Gemeinschaftsgefühl geprägt. Die Feierlichkeiten boten die Möglichkeit, alte Freunde zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen. Die Nähe zur Natur und die entspannte Stimmung schufen eine friedliche und harmonische Umgebung.