Frau spendet ihrem Freund eine Niere – dann betrügt er sie

Eine Frau spendete ihrem Freund eine Niere, doch wenige Monate später wurde sie von ihm betrogen. Dieses Drama schockierte die Nutzer und zieht erneut Millionen von Klicks auf sich. Die Frau hat nun erneut die Öffentlichkeit gesucht, um ihre Geschichte zu teilen.

Aktuell sorgt TikTok-Nutzerin Colleen Le mit ihrer bewegenden Geschichte für Aufsehen auf der Social-Media-Plattform.

Colleen lernte ihren damaligen Freund im Jahr 2015 kennen, der von Anfang an offen mit seiner chronischen Nierenerkrankung umging. „Als ich seinen Zustand sah, als ich sah, wie sehr er unter dieser Krankheit litt, musste ich mich testen lassen. Ich hatte das Bedürfnis zu sehen, ob ich diesem Mann helfen könnte“, erzählt Colleen. Tatsächlich war sie eine passende Spenderin und im Mai 2016 erfolgte die Operation.

Beziehung beendet

Die Freude über die erfolgreiche Transplantation währte jedoch nur kurz: Einige Monate nach der Operation gestand ihr Freund, sie während eines Junggesellenabschieds in Las Vegas betrogen zu haben. Trotzdem gab sie ihm eine zweite Chance. Allerdings stellte sich heraus, dass das Vertrauen zerstört war. Letztendlich beendete ihr Freund die Beziehung in einem Telefonat unter anderem mit den Worten: „Oh, wenn Gott will, dass wir am Ende zusammen sind, dann sind wir zusammen“.

Ein besonders bitterer Moment für Colleen war, als ihr Ex-Freund kurz bevor er sie auf allen sozialen Medien blockierte, noch hinzufügte: „Du hast deine Niere nur gespendet, um gut dazustehen.“

Trotz des erlittenen Unrechts erfährt Colleen viel Unterstützung und Solidarität aus der TikTok-Community. Denn die Geschichte der 30-Jährigen ist nicht nur eine von Betrug und Enttäuschung, sondern auch eine von Mut, Selbstlosigkeit und Stärke.