Crashkurs mal anders: Fahrlehrer landet mit Auto in Fahrschule

Ortsansässige Fahrschule in Colorado bietet unfreiwilligen Crashkurs für Fahrschüler – die ironische Situation löst eine Welle von Social-Media-Kommentaren aus.

Aktuell und unterhaltsam – nicht gerade alltäglich ist das Ereignis, das sich in einer Fahrschule in Colorado ereignet hat: Ein Auto ist mit voller Wucht in das Schaufenster der Fahrschule gekracht und dort hängen geblieben. Ein unfreiwilliger Crashkurs „Wie man es sicher nicht macht“, den die Fahrschüler wohl so schnell nicht vergessen werden.

Das Polizeidepartment von Lakewood kommentiert den Vorfall auf ihrem Social Media Account: „Glücklicherweise hat es nur eine kleine Verletzung gegeben. Mehrere Personen konnten rechtzeitig aus der Gefahrenzone springen. Den Fahrer/die Fahrerin, eine Lehrperson an der Fahrschule, erwartet eine Verkehrsstrafe.“ Was genau diese Strafe beinhaltet, ist bisher nicht bekannt.

„Learn to drive“ – Ironie

Die ironische Situation, sorgte für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Medien. Direkt über dem Auto prangte nämlich ein großes Werbeschild der Fahrschule mit der Aufschrift „Learn to drive“, also „lerne zu fahren“.

Die Nutzer zeigten sich humorvoll und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. „Das ist Kunst“, schreibt ein User. „Wenn man im Bewerbungsschreiben lügt…“ fügt ein anderer hinzu. Und eine Nutzerin fragt: „Gibt es für den Fahrlehrer dann einen Rabatt für Fahrstunden?“ Gute Frage, die bisher noch unbeantwortet bleibt.

Dieser Vorfall wird sicherlich in die Geschichte der Fahrschule eingehen und beweist einmal mehr, dass das Erlernen des Fahrens doch mehr Übung und Aufmerksamkeit erfordert, als man vielleicht annimmt.