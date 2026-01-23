Mehr Singles denn je – was steckt hinter dem Single-Boom?

Jeder dritte Österreicher lebt ohne Partner, doch die Sehnsucht nach Zweisamkeit bleibt: Während 68 Prozent der Single-Männer aktiv suchen, streben nur 44 Prozent der Frauen eine Beziehung an.

In Österreich bezeichnet sich nahezu ein Drittel der Bevölkerung zwischen 18 und 75 Jahren als alleinstehend. Diese rund 2,1 Millionen Menschen bilden eine demografische Konstante, die seit etwa zwei Jahrzehnten unverändert geblieben ist. Besonders ausgeprägt zeigt sich das Singledasein in den Altersgruppen der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren, wo 44 Prozent ohne feste Bindung leben, sowie bei den 60- bis 75-Jährigen mit einem Anteil von 37 Prozent.

Mehr als die Hälfte aller Singles sehnt sich nach einer verbindlichen Partnerschaft, wobei die Geschlechter unterschiedliche Prioritäten setzen: Während 68 Prozent der alleinstehenden Männer aktiv nach einer festen Beziehung suchen, trifft dies nur auf 44 Prozent der Frauen zu. Jede fünfte Singlefrau gibt an, derzeit kein Interesse an einer Partnerschaft zu haben – bei Männern äußern nur sieben Prozent eine solche Zurückhaltung.

Am stärksten ausgeprägt ist der Wunsch nach einer festen Bindung in der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen, von denen etwa 68 Prozent eine Beziehung anstreben.

Partnersuche 2026

Optimistisch blickt etwa ein Drittel der Singles auf das kommende Jahr – sie rechnen damit, 2026 die Liebe zu finden. Die jüngere Generation unter 30 Jahren setzt dabei unterschiedliche Schwerpunkte bei der Partnersuche: 41 Prozent vertrauen auf digitale Wege wie Dating-Apps und Online-Partnerbörsen, während 29 Prozent das klassische Ausgehen bevorzugen.

Dennoch bleiben traditionelle Begegnungsmöglichkeiten über den Freundeskreis, Bekannte oder gemeinsame Freizeitaktivitäten weiterhin bedeutsam.

Regionale Unterschiede

Die Verteilung der Singles variiert je nach Bundesland erheblich: In Wien lebt mit 44 Prozent die höchste Dichte an Alleinstehenden, gefolgt von Kärnten mit 39 Prozent und Tirol mit 36 Prozent. Den geringsten Anteil weist Oberösterreich mit 21 Prozent auf.

Für das Burgenland und Vorarlberg konnten keine statistisch belastbaren Daten erhoben werden.

Die repräsentative Erhebung wurde im Auftrag von Parship.at durch das Marktforschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt.

Zwischen dem 18. Dezember 2025 und dem 1. Jänner 2026 nahmen insgesamt 1.069 Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 75 Jahren an der Online-Befragung teil, darunter 330 Singles.