Musk-Schock: „Vergessen Sie Ihre Pension – wird bald bedeutungslos“

Während Millionen Menschen mit finanziellen Sorgen kämpfen, skizziert der reichste Mann der Welt eine Zukunft ohne Altersvorsorge und mit universell hohem Einkommen für alle.

Musks Zukunftsvision

Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, dessen Vermögen die 600-Milliarden-Dollar-Marke übersteigt, prophezeit eine Ära des Überflusses. In seiner Vision wird ein explosionsartiges Produktivitätswachstum ein „universelles hohes Einkommen“ ermöglichen. „Eine gute Zukunft bedeutet, dass jeder alles haben kann, was er will“, erklärte Musk gegenüber Business Insider. In seiner Vorstellung würde dies „eine bessere Gesundheitsversorgung, als sie heute irgendjemand genießt, für alle innerhalb von fünf Jahren“ umfassen und die Möglichkeit bieten, „über jedes beliebige Thema kostenlos zu lernen“.

Doch der Tech-Milliardär räumt ein, dass der Weg in diese schöne neue Welt holprig werden könnte. Die Übergangsphase werde vermutlich von massiven gesellschaftlichen Umwälzungen, Jobverlusten und einem wachsenden Gefühl der Sinnlosigkeit geprägt sein. „Wenn du wirklich alles bekommst, was du willst – ist das überhaupt eine Zukunft, die du dir wünschst?“, gibt Musk zu bedenken. „Denn das würde bedeuten, dass dein Job keine Bedeutung mehr hat.“

⇢ KI-Giganten im Börsenfieber: Billionen-Bewertungen sorgen für Goldgräberstimmung

Musks Technologie-Imperien

Seine Unternehmensimperien entwickeln selbstfahrende Autos, menschenähnliche Roboter, Gehirn-Computer-Schnittstellen, KI-Assistenten und zahlreiche weitere Zukunftstechnologien. Musk macht dabei kein Geheimnis aus seiner Ambition, der erste Billionär der Geschichte zu werden. Mit Teslas Elektrofahrzeugen hat er bereits die Automobilindustrie revolutioniert, während SpaceX mit wiederverwendbaren Raketen den Raumfahrtsektor grundlegend verändert hat.

Musks optimistisches Zukunftsbild steht jedoch in krassem Widerspruch zum Alltag vieler US-Bürger. Anhaltende Inflation, hohe Zinsen und schwaches Lohnwachstum haben zu einer massiven Leistbarkeitskrise geführt. Millionen Amerikaner können sich ein Studium, hochwertige medizinische Versorgung, den Erwerb einer Immobilie oder Familienplanung schlichtweg nicht mehr leisten.

⇢ Streaming auf 10.000 Meter Höhe: AUA-Passagiere bekommen Turbo-Internet

Pension wird „bedeutungslos“

Eine sorgenfreie Pension erscheint für viele unerreichbar, und Studien belegen regelmäßig, dass die meisten Bürger bei weitem nicht ausreichend für ihren Ruhestand vorsorgen.

Genau diese Altersvorsorge könnte laut Musk bald überflüssig werden – wenn seine Prognosen über eine KI-geprägte Zukunft eintreffen. Der Tesla- und SpaceX-Chef behauptet, dass künstliche Intelligenz gemeinsam mit Fortschritten in der Energietechnik und Robotik eine Welt des Überflusses schaffen werde, in der jeder Zugang zu allem Notwendigen erhält – inklusive erstklassiger Gesundheitsversorgung und Bildung.

„Ein Nebentipp von mir: Machen Sie sich keine Sorgen über das Ansparen für die Pension in 10 oder 20 Jahren. Das wird bedeutungslos sein“, verkündete Musk in der neuesten Folge des Podcasts „Moonshots with Peter Diamandis“.