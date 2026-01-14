Streaming auf 10.000 Meter Höhe: AUA-Passagiere bekommen Turbo-Internet

Schnelles Internet über den Wolken: Lufthansa rüstet ihre gesamte Flotte mit Elon Musks Starlink-Technologie aus – ein Upgrade, das das digitale Flugerlebnis revolutionieren soll.

Lufthansa setzt künftig auf Starlink für schnelles Internet in der Luft. Die Fluggesellschaft und ihre Tochterunternehmen, darunter auch die AUA, werden ihren Passagieren bald Internetzugang über den Satellitendienst von Elon Musks SpaceX anbieten. Starlink gilt als Anbieter der schnellsten Internetverbindungen während des Fluges und betreibt für diesen Service bereits mehr als 9.000 Satelliten im All. Der deutsche Luftverkehrskonzern gab bekannt, dass ab der zweiten Jahreshälfte 2026 die schrittweise Ausstattung der rund 850 Maschinen beginnen wird.

Erweiterte Möglichkeiten

Die neue Technologie soll den Fluggästen deutlich mehr Möglichkeiten bieten. Durch höhere Bandbreiten und Geschwindigkeiten werden künftig Streaming-Dienste, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere datenintensive Anwendungen während des Fluges möglich sein. Eine Unternehmenssprecherin erläuterte, dass die aktuell eingesetzte Technologie für das Bord-Internet bis zur vollständigen Umrüstung weiterhin zur Verfügung stehen wird. Der Komplettumbau der Flotte soll bis 2029 abgeschlossen sein.

Kostenfreier Service

Der Internetservice bleibt für bestimmte Kundengruppen weiterhin kostenlos. Wie die Lufthansa mitteilte, können sowohl Statuskunden als auch Passagiere, die ein Nutzerkonto einrichten, ohne zusätzliche Gebühren im Internet surfen. Zum finanziellen Umfang der Investition machte der Konzern keine Angaben. Auch welche Teilflotten zuerst mit der neuen Technik ausgestattet werden, wurde nicht bekannt gegeben.

Neben der Lufthansa profitieren auch die Tochtergesellschaften Eurowings, Discover, Brussels Airlines, Austrian, Swiss und Ita von der Modernisierung.