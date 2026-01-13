Gratis-Internet über den Wolken: Lufthansa revolutioniert Flugkomfort

Surfen über den Wolken ohne Zusatzkosten – Lufthansa rüstet ihre gesamte Flotte mit Highspeed-Internet aus und setzt dabei auf Elon Musks Starlink-Technologie.

Die Lufthansa-Gruppe wird in den kommenden Jahren sämtliche Maschinen ihrer Flotte mit Gratis-Highspeed-Internet ausstatten. Der Luftfahrtkonzern beginnt ab der zweiten Jahreshälfte 2026 damit, alle rund 850 Flugzeuge mit leistungsstarkem Internetzugang zu versehen. Bis spätestens 2029 soll das Angebot flächendeckend zur Verfügung stehen. Fluggäste können den kostenlosen Service nutzen, wenn sie sich online mit ihrer Travel ID registrieren. Diese Identifikation gilt einheitlich für alle Konzernmarken wie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings.

Starlink-Partnerschaft

Als technischen Partner hat die Lufthansa das Satellitennetzwerk Starlink des US-Unternehmers Elon Musk und dessen Firma SpaceX gewonnen. Die eingesetzte Technologie soll laut Lufthansa eine Internetnutzung ermöglichen, die qualitativ mit der am Boden vergleichbar ist.

Marketing-Vorstand Dieter Vranckx bezeichnet die Einführung des Highspeed-Internets als „entscheidenden Meilenstein für das Premium Reiseerlebnis unserer Kunden“.

Vranckx betont zudem die gestiegene Bedeutung von Konnektivität während des Fluges und erklärt, dass der Konzern durch die Kooperation mit Starlink gezielt in die Zufriedenheit der Passagiere investiere.