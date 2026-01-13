Mercosur-Pakt: Supermarktketten verweigern argentinisches Steak

Trotz des bevorstehenden EU-Mercosur-Handelsabkommens werden argentinische Steaks in den Regalen österreichischer Supermarktketten ausbleiben. Die führenden Lebensmitteleinzelhändler des Landes setzen weiterhin konsequent auf heimische Fleischprodukte statt auf Importe aus Südamerika.

Bei der Rewe-Tochter Billa stammt das gesamte Frischfleischsortiment seit 2020 ausschließlich aus österreichischer Produktion. Dies umfasst sämtliche Fleischarten wie Geflügel, Schwein, Rind und Lamm. Eine Unternehmenssprecherin betonte gegenüber der APA, dass Billa damit eine Sonderstellung im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel einnehme. Auch die Schwesterunternehmen Adeg und Penny planen keine Aufnahme von Fleischprodukten aus den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay in ihr Sortiment.

Heimische Qualität

Spar-Vorstand Markus Kaser bekräftigte in der Kronen Zeitung vom Dienstag die unveränderte Linie seines Unternehmens: „Rind, Schwein und Kalb stammen ausnahmslos aus Österreich. Daran wird nicht gerüttelt.“ Auch Lidl Österreich bestätigte auf Nachfrage der APA, dass das Handelsabkommen keine Auswirkungen auf die Sortimentsstrategie haben werde. Der Discounter habe sich „schon vor vielen Jahren bewusst dagegen entschieden, Fleisch aus Südamerika zu verkaufen“ und werde bei Frischfleisch weiterhin auf österreichische Qualität setzen, wie bei der hauseigenen Marke „Wiesentaler“.

Politische Dimension

Kritiker des Handelsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten befürchten eine Flut günstiger Lebensmittelimporte wie Rindfleisch, Geflügel und Zucker, die europäische Landwirte unter wirtschaftlichen Druck setzen könnten. Die Sorgen führten zu europaweiten Bauernprotesten. Als Reaktion wurden den Landwirten Unterstützungsmaßnahmen in Aussicht gestellt, um negative Auswirkungen des Abkommens abzufedern.

Die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten gaben dem Abkommen am vergangenen Freitag mehrheitlich grünes Licht. Frankreich, Polen und Österreich hielten an ihrer ablehnenden Haltung fest, wurden jedoch durch den Kurswechsel Italiens überstimmt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird das Handelsabkommen am kommenden Samstag in Paraguay offiziell unterzeichnen.