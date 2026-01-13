KOSMO KOSMO
Ansturm

ESC-Wahnsinn: Wiener Finale nach 14 Minuten restlos ausverkauft
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit

**Rekordverdächtig: Der ESC-Ticketverkauf für Wien 2025 sorgt für Ansturm. Binnen Minuten waren die begehrten Karten für die Hauptshows restlos vergriffen.**

Der Eurovision Song Contest zählt zu den kulturellen Höhepunkten des Jahres. Nachdem Wien am Montag offiziell als Gastgeber von Basel das ESC-Staffelholz für 2025 übernommen hatte, begann am folgenden Tag um 13 Uhr der Ticketverkauf für sämtliche neun Veranstaltungen, die im Mai in der Wiener Stadthalle stattfinden werden. Die virtuellen Wartebereiche für die verschiedenen Shows füllten sich unmittelbar nach Verkaufsbeginn mit zahlreichen registrierten Interessenten.

⇢ Wien im ESC-Fieber: Fast 80 Prozent sehen Mega-Event positiv

Rekordverdächtiger Ausverkauf

Besonders die Hauptshows am Abend waren außerordentlich schnell vergriffen: Für das Finale wurden innerhalb von nur 14 Minuten alle Karten verkauft, während die beiden Halbfinalshows nach lediglich 20 Minuten komplett ausgebucht waren.

⇢ ESC 2026 – Polizei warnt vor ESC-Betrugsmaschen

KOSMO-Redaktion
