Wien im ESC-Fieber: Fast 80 Prozent sehen Mega-Event positiv

Österreich fiebert dem ESC entgegen: Fast 80 Prozent der Bevölkerung sehen die Veranstaltung als Chance für internationale Präsenz und wirtschaftlichen Aufschwung.

Laut einer repräsentativen ORF-Umfrage blickt die österreichische Bevölkerung dem Eurovision Song Contest in Wien mit großer Zustimmung entgegen. Beeindruckende 79 Prozent der Befragten bewerten die Veranstaltung als wertvolle Chance, Österreich international zu positionieren und wirtschaftliche Impulse zu setzen. Fast alle Österreicher ab 16 Jahren (94 Prozent) sind darüber informiert, dass der ESC dieses Jahr in der Bundeshauptstadt stattfindet.

Knapp drei Viertel der Befragten (73 Prozent) erwarten positive Effekte für den Bekanntheitsgrad des Landes und den Tourismus. Für 60 Prozent ist die Austragung des Musikwettbewerbs zudem ein Grund, auf ihr Heimatland stolz zu sein.

⇢ Millionen-Paket: Regierung kämpft um Österreichs Tourismus-Zukunft



Offizielle Übergabe

Ein symbolischer Akt steht am Montag im Wiener Rathaus bevor: Im Stadtsenatssitzungssaal werden die offiziellen ESC-Insignien feierlich übergeben. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) empfängt dabei seinen Basler Amtskollegen Conradin Cramer (Liberal-Demokratische Partei), der die Symbole des Musikwettbewerbs aus der Schweiz, dem Austragungsort des Vorjahres, nach Wien bringt.

Im direkten Anschluss folgt ein für ESC-Fans bedeutsames Ereignis: die Auslosung der Halbfinalstartplätze. Ab 18.25 Uhr überträgt ORF 1 live, wie entschieden wird, welche der 30 teilnehmenden Nationen am 12. oder 14. Mai in der Wiener Stadthalle antreten werden.

Ausgenommen von dieser Auslosung sind Gastgeber Österreich sowie die sogenannten „Big Four“ – Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien – die nach Spaniens Rückzug direkt für das Finale qualifiziert sind.

Ticketverkauf startet

Der Terminkalender für ESC-Enthusiasten bleibt dicht gefüllt, denn bereits am folgenden Tag beginnt der offizielle Ticketverkauf. Ab 13 Uhr am 13. Jänner können registrierte Fans die erste Tranche der begehrten Eintrittskarten erwerben.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich über die offizielle oeticket-Webseite unter www.oeticket.com/artist/eurovision-song-contest/. Dabei werden Tickets für sämtliche neun ESC-Veranstaltungen angeboten – neben den drei Hauptshows auch die als „Evening-Preview-Show“ bezeichneten Generalproben sowie die familienfreundlichen Nachmittagsveranstaltungen.

Die Preisspanne der Tickets ist beträchtlich: Für die Nachmittagsveranstaltungen beginnen die Preise bei 15 Euro, während für die besten Plätze im Golden Circle am Finalabend bis zu 360 Euro zu zahlen sind.