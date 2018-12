Muslimisches Restaurant begeistert mit selbstloser Weihnachtsgeste!

Der Besitzer eines türkischen Restaurants in London entschloss sich zu Weihnachten ein Zeichen wahrer Nächstenliebe zu setzen.

An der Tür des Shish Restaurants in London hing eine handgeschriebene Botschaft an all jene, die Weihnachten alleine verbracht hätten. Statt sein Lokal während der Feiertage, wie viele andere einfach zu schließen, beschloss der muslimische Besitzer Hasan Masud kurzerhand, etwas Gutes zu tun.

„Kostenlos – keiner isst zu Weihnachten alleine! Wir sind hier, um mit Ihnen zusammen zu sitzen. Drei Mahlzeiten erwarten Obdachlose zwischen 12 und 18 Uhr. Obdachlose und ältere Menschen sind mehr als willkommen“, stand auf einem Zettel geschrieben, der an der Eingangstür des Restaurants klebte.