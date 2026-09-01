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Chataffäre

Nach NS-Vorwürfen: Leo Lugner entschuldigt sich für frühere Chat-Nachrichten

Nach NS-Vorwürfen: Leo Lugner entschuldigt sich für frühere Chat-Nachrichten
(FOTO: Screenshot X)
2 Min. Lesezeit |

Ein Witz mit Datum, ein Verfahren, eine Entschuldigung und trotzdem ist die Debatte um Leo Lugner noch nicht vorbei.

Der Wiener FPÖ-Abgeordnete Leo Lugner hat sich öffentlich für Äußerungen entschuldigt, die er vor rund neun Jahren in einem privaten Chat getätigt hatte. Im Zuge der Causa verpflichtete er sich zur Ableistung von 160 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Auslöser der Kontroverse waren Chatnachrichten, in denen Lugner unter anderem auf Eiernockerl am 20. April anspielte – jenem Datum, das als Geburtstag Adolf Hitlers bekannt ist. Lugner räumt ein, dass derartige Formulierungen heute nicht mehr vertretbar seien, und äußert sich dazu mit den Worten: „Solche Äußerungen würde ich heute keinesfalls wiederholen.“

Klare Distanzierung

In einer öffentlichen Stellungnahme distanzierte sich Lugner unmissverständlich von der nationalsozialistischen Ideologie: „Ich verurteile die Ideologie des Nationalsozialismus sowie die Verbrechen des NS-Regimes aufs Schärfste.“ Das von der Staatsanwaltschaft angebotene Diversionsverfahren nahm er an. An seiner politischen Laufbahn will er dennoch festhalten.

Politische Nachbeben

Die Affäre zieht weitere politische Debatten nach sich. Kritiker sehen in der Entschuldigung allein keine ausreichende Konsequenz und fordern weitergehende Schritte.

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KO KOSMO-Redaktion
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