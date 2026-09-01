West-Nil-Virus erreicht Wien: Experten erwarten weitere Fälle

Das West-Nil-Virus ist in Wien angekommen – und Expertinnen rechnen in den nächsten Wochen mit weiteren Fällen.

Vier Fälle von West-Nil-Virusinfektionen wurden in Österreich bislang registriert – drei davon in Wien. Virologin Judith Aberle von der Medizinischen Universität Wien warnt trotz nachlassender Mückenaktivität vor weiteren Ansteckungen in den kommenden Wochen.

Während in anderen europäischen Ländern die Zahlen deutlich höher liegen – Italien verzeichnet mehr als 400 Infektionen, Griechenland 222, darunter 19 Todesfälle – nimmt auch Österreich das Virus zunehmend wahr. Einer der vier heimischen Fälle geht auf eine Infektion in der Türkei zurück, die übrigen drei wurden aller Wahrscheinlichkeit nach in Wien erworben. „Aktuell haben wir in Österreich vier Patientinnen und Patienten mit einer West-Nil-Virusinfektion“, bestätigt Aberle.

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Virus auf dem Vormarsch

Das West-Nil-Virus ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in Europa präsent und wird hauptsächlich über den Kreislauf zwischen Vögeln und Stechmücken übertragen. In Mitteleuropa gilt die heimische Gemeine Stechmücke (Culex pipiens) als wichtigster Überträger des Virus. Hohe Temperaturen sowie Vogelzugrouten begünstigen seine Ausbreitung – besonders in südlichen Ländern wie Italien und Griechenland. In Österreich wurde der erste Fall im Jahr 2009 dokumentiert; seither treten Infektionen nahezu jährlich auf, vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Für die überwiegende Mehrheit der Betroffenen verläuft eine Infektion ohne wahrnehmbare Beschwerden. Nur rund ein Fünftel der Infizierten entwickelt Symptome; schwerwiegende Komplikationen wie eine Gehirnentzündung sind mit etwa einem Prozent der Fälle selten. Dennoch gibt Aberle zu bedenken: „Mit zunehmend warmen Sommern müssen wir auch in Österreich häufiger mit Ausbrüchen rechnen.“ Eine großflächige Epidemie sei derzeit zwar nicht absehbar, doch sie ergänzt: „Wir sind jetzt nicht am Anfang der West-Nil-Virus-Saison, aber wir rechnen durchaus noch mit weiteren Fällen in Österreich in den nächsten Wochen.“

Schutz ohne Impfstoff

Da kein Impfstoff verfügbar ist, kommt der persönlichen Schutzvorsorge besondere Bedeutung zu. Lange Kleidung, Moskitonetze sowie geeignete Abwehrmittel gegen Stechmücken gelten als wirksame Maßnahmen.

Gerade in den Dämmerungsstunden wird empfohlen, sich entweder in Innenräumen aufzuhalten oder entsprechende Vorkehrungen zu treffen.