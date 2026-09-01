West-Nil-Virus breitet sich aus: Zagreb verschärft Maßnahmen

Sieben bestätigte Infektionen, vier Patienten im Krankenhaus und eine großangelegte Aktion gegen Mücken: In Kroatien wird die Ausbreitung des West-Nil-Virus derzeit genau beobachtet.

In Kroatien sind inzwischen sieben Infektionen mit dem West-Nil-Virus bestätigt worden. Vier der Betroffenen werden in der Zagreber Klinik für Infektionskrankheiten „Dr. Fran Mihaljević“ behandelt, zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Auch bei Wildvögeln wurde das Virus nachgewiesen. Fünf untersuchte tote Krähen an unterschiedlichen Standorten in Zagreb wurden positiv getestet. Da Vögel ein wichtiges Reservoir für das Virus darstellen und die Übertragung auf Menschen hauptsächlich durch infizierte Mücken erfolgt, wurden die Maßnahmen gegen Mücken verstärkt.

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Zagreb bekämpft Mücken

Am Dienstagmorgen wurde zwischen 4 und 7 Uhr in mehreren Zagreber Stadtteilen eine zusätzliche Bekämpfung erwachsener Mücken durchgeführt. Betroffen waren unter anderem Savica, Središće, Zapruđe, Travno, Utrina und Sloboština.

Auch im Bereich der Unter- und Oberstadt rund um den Kvaternik-Platz sind am 1. und 2. September Maßnahmen vorgesehen. Zusätzlich werden bereits Larven und andere Entwicklungsstadien der Mücken in möglichen Brutstätten bekämpft.

Behörden warnen vor Panik

Trotz der aktuellen Fälle betonen kroatische Gesundheitsexperten, dass derzeit kein Grund zur Panik bestehe. Nach Angaben des kroatischen Gesundheitsinstituts HZJZ verlaufen etwa 70 bis 80 Prozent der Infektionen ohne Symptome.

Bei einem Teil der Infizierten können grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenksschmerzen auftreten. Schwere neurologische Krankheitsverläufe wie eine Gehirn- oder Hirnhautentzündung treten bei weniger als einem Prozent der Infizierten auf.

Das HZJZ empfiehlt vor allem Schutz vor Mückenstichen: Repellents, lange Kleidung sowie Fliegengitter können das Risiko reduzieren. Außerdem sollten Behälter mit stehendem Wasser rund um Haus und Garten regelmäßig geleert werden, da sie Mücken als Brutstätten dienen.