Nachfolgerin im Fokus: Kim Jong Un testet Waffen mit seiner Tochter

Schwarze Lederjacken, Pistolen, Schießstand – Kim Jong Un und seine Tochter senden Bilder, die Experten weltweit aufhorchen lassen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und seine Tochter geben seit geraumer Zeit ein ungewöhnliches Bild ab: Immer häufiger treten die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – zuletzt auch bei einem Besuch am Schießstand. Experten beschäftigt die Frage nach der Rolle des Mädchens schon länger, und die Vermutung liegt nahe, dass Kim seine Tochter systematisch als politische Nachfolgerin positioniert.

In der Kim-Dynastie Nordkoreas wurde Kim Jong Un als Nachfolger seines Vaters Kim Jong Il systematisch vorbereitet, indem er zunächst Ämter erhielt, bevor er die volle Macht übernahm. Ein ähnliches Muster könnte sich nun wiederholen: Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Jahr 2022 begleitet Kims Tochter ihren Vater regelmäßig bei militärischen Inspektionen und Waffentests.

Bereits am Dienstag hatten Vater und Tochter gemeinsam per Fernsehübertragung den Abschuss eines Marschflugkörpers verfolgt, den die nordkoreanische Marine vom Zerstörer „Choe Hyon“ aus gestartet hatte – wie Aufnahmen der Staatsnachrichtenagentur KCNA belegten. In dem entsprechenden Bericht blieb das Mädchen allerdings unerwähnt.

Besuch in Munitionsfabrik

Neue Fotos der KCNA zeigen Kim und seine Tochter – deren Alter auf rund 13 Jahre geschätzt wird – bei einer Inspektion in einer Munitionsfabrik, die beide laut offiziellen Angaben am Mittwoch besuchten. In übereinstimmenden schwarzen Lederjacken begutachteten die beiden Pistolen, die sie anschließend am Schießstand ausprobierten.

Auch in diesem KCNA-Bericht findet Kims Tochter keine namentliche Erwähnung; stattdessen werden lediglich Mitglieder der Zentralen Militärkommission des international isolierten und wegen seines Atomwaffenprogramms mit UN-Sanktionen belegten Landes als Begleitung angeführt. Name und Alter des Mädchens sind offiziell nach wie vor nicht bekannt. Der frühere NBA-Profi Dennis Rodman, der Kim 2013 persönlich in Nordkorea begegnet ist, gab an, sie trage den Namen Ju Ae.