Nächster Balkan-Hit stürmt die österreichen Youtube-Charts (VIDEO)

Der serbische Rapper Rasta und Sänger Voyage sind schon richtige Stars am Balkan geworden. Doch nicht nur dort auch in Österreich haben sie ihre Fanbase erweitert.

Sänger Stefan Đurić Rasta veröffentlichte das lang erwartete Lied “Aman”, das er mit Voyage aufnahm. Der Rapper, der vor einigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde, nahm auch ein Video für sein neues Lied auf.

Nach der Trennung von Breskvica, startete Voyage eine Solo-Karriere. In der vergangenen Woche brachte er zwei neue Hits raus und jetzt folgte die dritte mit Rasta. Alles was der junge Sänger veröffentlicht, wird zum Hit. Aus dem Grund holt er sich aus Rasta ins Boot und kreiren das Lied “Aman”, was auch zum Mega-Hit geworden ist.

In den vergangengen Tagen gibt es immer mehr neue Balkan-Hits, die die Trendings in Österreich stürmen. Auch Buba Corelli, Voyage, Breskvica, sowie Nucci erobern Österreich mit den Balkan-Beats. Erst am Montag stürmte Pop-Sängerin Maya Berović die österreichischen Youtube-Charts. Nun schaut es wieder ganz anders aus, denn Rasta und Voyage haben sie überholt.

