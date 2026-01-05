Nächtlicher Schock: Eindringling am Anwesen von Trump-Vize Vance festgenommen

Nächtlicher Alarm in Ohio: Am Privatanwesen von US-Vizepräsident JD Vance wurden Fensterscheiben beschädigt und eine verdächtige Person in der Nähe festgenommen.

Nach einem Zwischenfall am Privatanwesen des US-Vizepräsidenten JD Vance in Cincinnati haben Sicherheitskräfte eine verdächtige Person festgenommen. Wie mehrere US-Medien berichten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Montag (Ortszeit). Ob sich Vance oder Familienangehörige zum Zeitpunkt des Geschehens im Haus aufhielten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem am Wohnhaus des Vizepräsidenten in Ohio offenbar mehrere Fensterscheiben beschädigt wurden. Der lokale Fernsehsender WCPO, der vom Ort des Geschehens berichtete, meldete eine gemeinsame Durchsuchung des Geländes durch Polizeikräfte und Agenten des Secret Service.

Verdächtiger gefasst

Nach Angaben eines Polizeisprechers gegenüber dem Sender FOX19 alarmierte der Secret Service kurz nach Mitternacht die örtlichen Behörden über eine Person, die sich in östlicher Richtung vom Anwesen entfernte. Die Polizei konnte den Verdächtigen daraufhin stellen und in Gewahrsam nehmen.

Sicherheitsmaßnahmen vor Ort

Die Stadtverwaltung von Cincinnati hatte Ende Dezember Sicherheitsmaßnahmen für das Wohngebiet des Vizepräsidenten angekündigt. Zwischen dem 29. Dezember und dem 4. Jänner waren die Zufahrtsstraßen zum Vance-Anwesen gesperrt. Anwohner konnten ihre Häuser weiterhin erreichen, mussten jedoch mehrere Sicherheitskontrollen passieren.

Laut Informationen des Senders WCPO waren diese Absperrungen am Montagmorgen bereits wieder aufgehoben.