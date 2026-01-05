Tresor-Diebe flüchten über Skipiste – Zeugen alarmieren Polizei

Über die Skipiste mit einem gestohlenen Tresor – zwei Einbrecher wählten in Fieberbrunn einen ungewöhnlichen Fluchtweg, der sie direkt in die Arme der Polizei führte.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignete sich in Fieberbrunn (Tirol) ein ungewöhnlicher Einbruch. Zwei Täter drangen gegen 3:25 Uhr in ein Gastlokal ein und entfernten dort gewaltsam einen Tresor aus seiner Verankerung. Auf ihrer Flucht wählten die Einbrecher einen kuriosen Weg – sie transportierten ihre Beute über eine Skipiste zu ihrem wartenden Fahrzeug. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorgang und verständigten umgehend die Polizei, noch während die Männer den Safe in ihr Auto verluden. Daraufhin wurde eine großangelegte Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug eingeleitet.

Erfolgreiche Festnahme

Der Einsatz führte zum Erfolg: Beamte der Polizeiinspektion Lofer konnten das gesuchte Fahrzeug in Saalfelden stoppen. Bei der Anhaltung erhielten sie Unterstützung von Polizeistreifen aus Kaprun und Erpfendorf. Die beiden Tatverdächtigen – rumänische Staatsangehörige im Alter von 47 und 50 Jahren – wurden festgenommen.

Die Ermittler vermuten, dass die Männer ihr Einbruchswerkzeug zuvor im Raum Kitzbühel oder im Bereich Pinzgau entwendet haben könnten. Personen, die einen entsprechenden Diebstahl bemerkt haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Fieberbrunn unter der Telefonnummer 059133/7202 in Verbindung zu setzen.