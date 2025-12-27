Alkoholisierter stürzt vier Meter vom Balkon – Arzt kämpfte vergeblich

Ein Urlaub im Salzburger Land endet in Tragödie: Nach einem Sturz vom Balkon stirbt ein alkoholisierter Rumäne trotz sofortiger Hilfe noch vor Ort.

In der Lungauer Gemeinde Ramingstein (Salzburg) kam es am späten Freitagabend zu einem tödlichen Unglück. Ein 46-jähriger Urlauber aus Rumänien stürzte vom Balkon eines Apartmenthauses etwa vier Meter in die Tiefe. Der Mann war nach Polizeiangaben offensichtlich alkoholisiert, als er aus bislang nicht geklärten Gründen über das Balkongeländer fiel.

Die Verletzungen durch den Sturz erwiesen sich als fatal. Obwohl ein anwesender Arzt umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann und später ein Notarzt die medizinische Versorgung übernahm, verstarb der 46-Jährige noch an der Unfallstelle.

Keine Fremdeinwirkung

Die Ermittlungen ergaben keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. Nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen hat die Staatsanwaltschaft den Leichnam zur Bestattung freigegeben.

Mitglieder der rumänischen Reisegruppe sowie Personen, die den Vorfall miterlebten, werden derzeit vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes psychologisch betreut.

