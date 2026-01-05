Ende einer Ära: Traditionsladen verabschiedet sich nach fast einem Jahrhundert

Rote Buchstaben verkünden das Ende einer Ära: Nach 92 Jahren schließt das Linzer „Brot & Schokoladenparadies Simader“ seine Türen – ein weiterer Traditionsbetrieb verschwindet.

Im Schaufenster des traditionsreichen „Brot & Schokoladenparadies Simader“ an der südlichen Linzer Landstraße verkünden handgeschriebene Tafeln die endgültige Geschäftsaufgabe. „Nach 92 Jahren verabschieden wir uns!“ steht in roten Buchstaben geschrieben, begleitet von einem schlichten „DANKE!“. Der Familienbetrieb reiht sich damit in die wachsende Liste von Linzer Traditionsbetrieben ein, die in den vergangenen Jahren ihre Pforten schließen mussten.

Besonders das Ende des renommierten Spielwarengeschäfts „Beyerl“ ist vielen Linzern noch präsent – dessen Inhaberin nannte seinerzeit die übermächtige Konkurrenz des Online-Handels als ausschlaggebenden Faktor für die Geschäftsaufgabe.

Familiäre Tradition

Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1934 zurück und blieb bis zum Schluss ein Familienunternehmen. Die aktuelle Inhaberin führte das Geschäft bereits in der dritten Generation.

Ein Blick in die Auslage offenbart die Leidenschaft, mit der das Geschäft betrieben wurde: Sorgfältig arrangierte Schokoladenspezialitäten in verschiedensten Variationen, verbliebene Weihnachtsdekoration und ein „Frohe Weihnacht“-Schild – gleichsam ein letzter Gruß an die langjährige Kundschaft, die hier über Jahrzehnte hinweg einkaufte und genoss.