Natur-Sensation: Wie Bienengift Krebszellen durchlöchert und abtötet

Aus dem Gift der Honigbiene könnte ein Wundermittel gegen Krebs werden. Forscher entdeckten, dass ein Wirkstoff aggressive Tumorzellen binnen Minuten zerstört.

Bienengift gegen Krebs

Was wie ein Wundermittel klingt, könnte tatsächlich ein bahnbrechender Durchbruch in der Krebsforschung sein: Wissenschaftler des Harry Perkins Instituts in Perth haben entdeckt, dass Bienengift aggressive Brustkrebszellen innerhalb kürzester Zeit vernichten kann. Im Zentrum der Forschung steht Melittin – jenes Molekül, das den Hauptwirkstoff im Gift der Honigbiene Apis mellifera bildet.

Die 2020 in der Fachzeitschrift NPJ Precision Oncology veröffentlichte Studie unter Leitung von Dr. Ciara Duffy liefert beeindruckende Ergebnisse. Das Forscherteam testete sowohl natürliches Bienengift als auch synthetisch hergestelltes Melittin an verschiedenen Brustkrebstypen. Besonders bei den als besonders aggressiv geltenden triple-negativen und HER2-angereicherten Krebszellen zeigte sich eine verblüffende Wirkung: Bei bestimmten Konzentrationen wurden innerhalb von nur 60 Minuten sämtliche Krebszellen abgetötet, während gesundes Gewebe nahezu unbeschädigt blieb, wie Medical News Today berichtet.

Doppelter Wirkmechanismus

Der Wirkmechanismus des Bienengifts ist dabei doppelt effektiv: Zunächst durchlöchert Melittin die äußere Membran der Krebszellen und schafft Poren, die zum raschen Zelltod führen. Gleichzeitig blockiert es innerhalb von nur 20 Minuten lebenswichtige Signalwege – namentlich EGFR und HER2 (Rezeptoren, die das Wachstum von Krebszellen fördern) –, die für Wachstum und Teilung der Krebszellen verantwortlich sind. Diese Erkenntnisse wecken große Hoffnungen, da gerade die aggressivsten Brustkrebsformen oft kaum auf herkömmliche Therapien ansprechen.

Allerdings steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen – bislang wurden lediglich Laborversuche und erste Tierexperimente durchgeführt, während klinische Studien am Menschen noch ausstehen.

Gezielte Verabreichung

Die Wissenschaftler arbeiten derzeit intensiv an ausgeklügelten Verabreichungsmethoden, um das Melittin gezielt zu den Tumoren zu transportieren. Dabei setzen sie auf hochmoderne Technologien wie Nanopartikel, Nososome und genetisch veränderte Peptide. Diese Ansätze sollen verhindern, dass das Gift gesundes Gewebe schädigt.

Vielversprechend sind auch Kombinationstherapien: Erste Experimente, bei denen Melittin mit klassischen Chemotherapeutika wie Docetaxel kombiniert wurde, zeigten in neuronalen Brustkrebsmodellen eine verstärkte Wirkung bei der Eindämmung des Tumorwachstums.

Forschende arbeiten aktuell an innovativen Methoden, wie Melittin zielgerichtet an Krebszellen verabreicht werden kann, ohne gesundes Gewebe zu schädigen. Diese Ansätze befinden sich jedoch noch in der präklinischen Entwicklungsphase und der Weg zur tatsächlichen Anwendung am Menschen könnte noch Jahre dauern.

Die Entdeckung des Potenzials von Bienengift verkörpert eine faszinierende Verbindung zwischen Natur und moderner Wissenschaft. Obwohl die Laborergebnisse außergewöhnlich vielversprechend sind, wird der Weg zur klinischen Anwendung noch Jahre intensiver Forschung erfordern. Eine möglicherweise revolutionäre Therapie muss nicht nur im Labor funktionieren, sondern auch hinsichtlich Sicherheit, Dosierung und zielgenauer Verabreichung perfektioniert werden.